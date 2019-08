Exclusief voor abonnees

De kroonprins van de Jihad is niet meer: “Hij had een grote aantrekkingskracht op jongere generatie”



Amerikaanse topambtenaren: “Zoon Osama Bin Laden is dood”

Sam Ooghe

01 augustus 2019

17u15

De kroonprins van de Jihad. De posterboy van het nieuwe Al-Qaida. En vooral: de favoriete zoon en gedoodverfde opvolger van Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden is volgens anonieme Amerikaanse topambtenaren om het leven gekomen. Nu IS verslagen leek, wilde de charismatische Hamza één jihadistisch front smeden. “En toch is zijn dood vooral symbolisch belangrijk", aldus een jihadi-expert.