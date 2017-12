De kerstboodschap van de Trumps: "Mensen zijn weer trots om 'zalig Kerstmis' te zeggen" SVM

22u33

Bron: New York Post 5 Twitter Donald Trump en zijn echtgenote Melania hebben een opvallend christelijke kerstboodschap de wereld ingestuurd. De Amerikaanse president quootte zelfs een korte passage uit de bijbel. De militairen kregen van de presidentsvrouw een aparte vermelding. In het filmpje zijn voorts nog enkele sfeerbeelden uit het Witte Huis te zien. Het koppel is intussen vanuit Washington naar hun vakantiestek in Mar-a-Lago (Palm Beach) gevlogen.

MERRY CHRISTMAS!! pic.twitter.com/xa2qxcisVV Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Beste landgenoten, Melania en ik wensen Amerika en de hele wereld een zalige Kerstmis", begint Trump. "In deze tijd van het jaar zien we het beste van Amerika en de ziel van het Amerikaanse volk", vult Melania aan. "We zien kinderen geschenkjes inpakken om de kerst op te vrolijken van onze dappere mannen en vrouwen in uniform. We zien families contact leggen met hun buren. Gemeenschappen komen samen om elkaar te helpen."

"In deze tijd van vreugde brengen we tijd door met onze familie", gaat Trump verder. "We hernieuwen de banden van liefde en goede wil tussen onze burgers. En het belangrijkste van al: we vieren het mirakel van Kerstmis. Als christenen herinneren we ons het verhaal van Jezus, Maria en Jozef dat meer dan tweeduizend jaar geleden begon. In het boek Jesaja staat dat er een kind geboren werd. Hij zal wijze raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredesprins genoemd worden. Dit goede nieuws is het allermooiste kerstcadeau, het is de echte bron van onze hoop."

AP Donald en Melania Trump bellen met enkele kinderen. Ze laten hen weten dat NORAD (een militaire organisatie die waakt over het luchtruim van de Verenigde Staten; nvdr) elke beweging van de kerstman in de gaten houdt.

Eerder had Trump getwitterd dat "mensen weer trots zijn om 'zalig Kerstmis' te zeggen (in plaats van 'fijne feestdagen bijvoorbeeld; nvdr). "Ik ben trots dat onder mijn leiding de aanval op die mooie zin afgeslagen is. Zalig Kerstmis!"

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In 2011 nam Trump de toenmalige president Barack Obama nog op de korrel omdat hij niets over Kerstmis gezegd zou hebben, maar wel over Kwanzaa (een feest van Amerikanen van Afrikaanse afkomst tussen 26 december en 1 januari om de eenheid en goedheid van het leven te vieren; nvdr). Zijn stelling klopte echter niet: Obama had toen wel degelijk ook de woorden 'zalig Kerstmis' in de mond genomen.