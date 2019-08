De Kennedyvloek: kleindochter Robert Kennedy sterft aan overdosis jv

02 augustus 2019

07u20

Bron: New York Times 18 Saoirse Kennedy Hill, de 22-jarige kleindochter van Robert F. Kennedy, is gisteren overleden op het familiedomein van de beroemde politieke dynastie in Hyannis Port, Massachusetts. Ze stierf na een hartstilstand, die waarschijnlijk het gevolg was van een overdosis drugs.

Opnieuw is een lid van de familie Kennedy op jonge leeftijd om het leven gekomen. Saoirse Kennedy Hill was amper 22. Ze was de kleindochter van Robert F. Kennedy, die zelf in 1968 op 42-jarige leeftijd in LA werd doodgeschoten. Saoirses moeder was Courtney Kennedy Hill, vijfde in de rij van de elf kinderen van Bobby en Ethel Kennedy. Haar grootmoeder Ethel (91), die nog altijd op het familiedomein in Hyannisport op het schiereiland Cape Cod woont, reageerde op de dood van Saoirse Kennedy Hill: “De wereld is een beetje minder mooi vandaag”.

Officieel is de doodsoorzaak niet bekend. Maar een hulpverlener die na een noodoproep ter plaatse kwam, sprak van een overdosis. Er loopt een onderzoek naar het overlijden.

De 22-jarige Saoirse was universiteitsstudente aan Boston College. Ze had het drie jaar geleden in een studentenblad over haar strijd tegen depressie en psychische problemen. “Ook al was ik meestal gelukkig als kind, toch had ik aanvallen van diepe droefheid die aanvoelden als een zware steen op mijn borst”, schreef ze.

Haar naam is Gaelisch voor ‘vrijheid’. Saoirse bracht een deel van haar kindertijd door in Ierland. Ze was trots op haar afkomst. Haar vader was Paul Michael Hill, een van de Guildford Four, die valselijk veroordeeld werden voor betrokkenheid bij bomaanslagen van het Iers Republikeins Leger (IRA) op twee pubs in 1974. Hij zat 15 jaar in de cel totdat zijn veroordeling in 1993 tenietgedaan werd. Even later trouwde Hill met Courtney Kennedy. Ze scheidden in 2006.

Saoirse Kennedy Hill was een politieke activiste, geïnteresseerd in de wapenwetgeving en de #metoo-beweging.