De journalist die zijn eigen dood fakete met varkensbloed en herrees in het mortuarium: “Ik wilde niet eindigen zoals Sergej Skripal” ADN

31 mei 2018

18u11

Bron: Reuters 1 Arkadi Babchenko, de dissidente Russische journalist die zijn eigen dood in scène zette in de Oekraïense hoofdstad Kiev, heeft vandaag meer uitleg gegeven over waarom hij de sluwe en doorwrochte list ondernam. “Ik vreesde dat ik zou eindigen zoals de vergiftigde Russische dubbelspion Sergej Skripal”, zegt hij.

Het lijkt zo uit een of andere Hollywoodfilm te komen, maar het is wel degelijk echt. Een journalist die op spectaculaire wijze zijn eigen dood in scène zet om een Russische huurmoordenaar te slim af te zijn.

Dinsdagavond brachten de Oekraïense autoriteiten het nieuws over zijn ‘dood’ naar buiten. Arkadi Babchenko, een van Ruslands voornaamste oorlogscorrespondenten en een grote criticus van het Kremlin, was dood teruggevonden in zijn appartement in Kiev. Al snel circuleerden er ook gruwelijke foto’s waarin hij levenloos in een plas bloed op de grond lag. De Oekraïense autoriteiten wezen meteen ook een dader aan: "Rusland zit achter deze moordaanslag."

Tot ieders verbazing dook Babchenko gisteren plots levend en wel op een persconferentie op, waar normaal gezien eigenlijk meer uitleg zou volgen over zijn dood. Er werd uitgelegd dat hij samen met de Oekraïense veiligheidsdiensten zijn dood in scène had gezet om een moordcomplot op hem te dwarsbomen en bloot te leggen. De politie liet ook weten dat ze al een verdachte konden arresteren dankzij de misleiding.

"Ik vreesde voor mijn leven"

Hoewel iedereen blij was dat Babchenko dan toch niet dood was, kwam er uit verschillende hoeken kritiek op de verregaande deceptie. Zo stellen verschillende diplomaten en commentatoren dat zijn valse dood de geloofwaardigheid van Kiev zwaar heeft aangetast en ook een ideaal propagandacadeautje is voor het Kremlin. Tijdens een tweede nieuwsconferentie vandaag verdedigt de journalist de ongebruikelijke actie. “Ik ging mee met de list georganiseerd door de SBU omdat ik voor mijn leven vreesde”, legt hij uit. “Wat zou jij doen in mijn plaats, als zij naar jou toekomen en je vertellen dat een huurmoordenaar je komt pakken?”

Ik dacht: 'Ik pak mijn boeltje en verdwijn naar de Noordpool’. Maar toen besefte ik het. Waar verstop je jezelf? Skripal probeerde zich ook te verstoppen.

Hij vertelt dat toen de autoriteiten hem benaderden met de informatie over een moordcomplot op hem, hij in eerste instantie dacht: ‘Ga naar de hel. Ik pak mijn boeltje en verdwijn naar de Noordpool’. “Maar toen besefte ik het. Waar verstop je jezelf? Skripal probeerde zich ook te verstoppen.” Babchenko verwijst daarmee naar de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal, die samen met zijn dochter vergiftigd met het zenuwgas novitsjok op een bankje werd aangetroffen in het Engelse Salisbury. Volgens de Britse regering zit Rusland achter de aanslag, Moskou ontkent.

Varkensbloed

Babchenko ging voor het eerst ook dieper in op verschillende details van het bedrog van zijn zogezegde dood. Zo zou een make-upartiest dinsdagavond naar zijn appartement zijn gekomen om hem te transformeren in een slachtoffer van een schietpartij. Hij kreeg ook een t-shirt met kogelgaten in en werd overgoten met varkensbloed. Terwijl medische teams – die op de hoogte waren van het hele spelletje – toesnelden, speelde hij voor dood.

Toen de poorten van het mortuarium achter me dicht vielen, herrees ik.

Later transporteerden zij de ‘intussen aan zijn verwondingen bezweken’ journalist naar een mortuarium. “Toen de poorten van het mortuarium achter me sloten, herrees ik”, legt Babchenko uit. Hij waste het bloed van zich af en trok schone kleren aan. “En toen keek ik naar het nieuws en zag ik allerlei verhalen van wat een goede kerel ik was geweest”, verwijzend naar de eerbetuigingen die in de media passeerden na zijn ‘dood’.

Zijn vrouw en enkele naaste verwanten waren op de hoogte. Gisteren verontschuldigde de Rus zich tegenover zijn vrouw, waardoor er even van uitgegaan werd dat ook zij van niets wist. Wat hij nu gaat doen? “Ik wil terug goed slapen, misschien dronken worden en dan over een dag of twee, drie weer wakker worden."