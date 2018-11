De Jemenitische krijgsheer die tweede grootste stad van het land in zijn greep houdt en amper 18 jaar oud is AW

26 november 2018

18u07

Bron: Middle East Eye 0 Amper achttien jaar en toch al een gevreesde krijgsheer: Ghazwan al-Mekhlafi is een van de machtigste strijders in de tweede grootste stad in Jemen. Hij voert een gruwelijk bewind en is een van de meest ‘succesvolle’ kindsoldaten van het land.

Vermoedelijk is Mekhlafi, een gladgeschoren en rank gebouwde jongeman, nog maar 16 tot 17 jaar oud. Zijn troepen –die overigens ook zijn naam dragen- waren afgelopen week nog betrokken bij een bloedbad in de Jemenitische stad Taiz. De jongen werd gearresteerd door enkele militairen maar enkele uren later terug vrijgelaten. En niet zonder reden want Mekhlafi is er een van de machtigste figuren en die neem je niet zomaar gevangen.

Tienjarige wapenhandelaar

Wie nog in Taiz woont, rept geen slecht woord over Mekhlafi. Een voormalige buurman van de jongen durft dapper te getuigen over zijn verleden, op voorwaarde dat het anoniem gebeurt. Zo vertelt hij dat de jongen niet studeerde of werkte voor de burgeroorlog in 2015 begon. In plaats daarvan verkocht hij op tienjarige leeftijd al wapens. “Mekhlafi werd omringd door volwassen soldaten. Hij speelde niet zoals een normaal kind, maar kauwde tabak en leerde vechten”, aldus de oude buurman.

“Eenmaal de burgeroorlog begon, vocht de kindsoldaat tegen de sjiitische Houthi’s. Zijn nonkel voerde toen nog het bevel”, getuigt de buurman nog. Omdat de jongen –die op dat moment waarschijnlijk geen 14 jaar oud was- het zo goed deed op het strijdtoneel, zou hij voortaan het bevel voeren aan de frontlinie. “En hier in Jemen is het een heuse eer om je kind tegen de sjiitische Houthi’s te zien vechten.”

Sjeik en geldwolf

Behalve een onverbiddelijke beul is Mekhlafi ook een sjeik, een ‘man’ met aanzien. Als er onenigheid heerst in het dorp, hakt de puber knopen door. En in ruil voor al die wijsheid eist hij af en toe wat geld. Wat de jongen met al dat geld doet, durven de inwoners van Taiz niet te vragen. Zij betalen netjes de prijs voor het beleid van hun machtige kindsoldaat (centraal op onderstaande foto).

