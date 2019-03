De Japanse keizer laten opvolgen door een vrouw? Regering dacht er in 1997 serieus over na mvdb

29 maart 2019

23u35

Bron: ANP 0 De Japanse regering heeft 22 jaar geleden serieus gekeken naar mogelijkheden om de regels voor troonopvolging te veranderen. Dat melden Japanse media op basis van deze week vrijgekomen bronnen.

Overwogen werd om opvolging door vrouwen ook mogelijk te maken. Dit omdat keizer Akihito in 1997 geen mannelijke kleinkinderen had.



“We moesten kijken hoe de opvolging ook in de toekomst kon worden veilig gesteld”, aldus kabinetssecretaris Tejiro Furukawa die tijdens de regering van premier Ryutaro Hashimoto aanwezig was bij de eerste verkennende besprekingen. Premier Junichiro Koizumi, die tussen 2001 en 2006 de regering leidde, kreeg een aanbeveling waarin hem werd aangeraden snel te handelen en de wet te veranderen. Kroonprins Naruhito had maar één kind, een meisje.



Er kwam in 2005 daadwerkelijk een wetsvoorstel op tafel en Koizumi was bereid de keizerlijke opvolgingswet aan te passen en de weg vrij te maken voor een keizerin op de Chrysantentroon. Aan alle voorbereidingen kwam in 2006 echter een abrupt einde toen prins Hisahito werd geboren, een nakomertje in het gezin van keizer Akihito’s jongste zoon prins Akishino.

Geen urgentie

Opeens was de urgentie verdwenen want er was in de volgende generatie een mannelijke troonopvolger, al is de basis met maar één jongen wankel. In het zicht van de troonswisseling eind volgende maand is binnen de regering van de huidige premier Shinzo Abe het besef gegroeid dat er toch weer gekeken moet worden naar de samenstelling van het keizershuis en misschien ook naar de opvolgingsregels.

Vrouwen verliezen namelijk hun keizerlijke status wanneer ze trouwen. Door die regel al te veranderen zou de uit achttien leden, van wie dertien vrouwen, bestaande familie, nog enige omvang kunnen behouden.