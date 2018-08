De jacht op de legendarische nazitrein vol goud, een vat vol frustratie: schattenjagers scheiden de wegen ADN

08 augustus 2018

09u59

Bron: DPA, news.com.au 1 In 2015 was het een verhaal dat wereldwijd met rillingen van opwinding gepaard ging. Twee schattenjagers claimden een legendarische nazitrein vol goud gelokaliseerd te hebben, met in de gepantserde wagons een weelde aan schatten en militaire geheimen. Maar vele graafacties later is de mysterieuze trein nog altijd niet gevonden. Het lijkt een straatje zonder einde te worden. En dat heeft tot ruzie geleid bij de twee goudspeurders. Hun wegen scheiden nu.

Het leek lang een legende te worden: een nazitrein volgeladen met goud en andere waardevolle schatten, verstopt door de Duitsers in een geheim tunnelcomplex toen het Sovjetleger oprukte in 1945. In volle aftocht haastten de Duitse troepen zich om alles van waarde - van goud en buitgemaakte schatten tot geheime oorlogsplannen en wapenprototypes - uit handen van de vijand te houden. Een volgeladen en zwaar gepantserde Duitse trein vertrok uit Wroclaw in Oost-Polen. Hij werd nooit meer teruggezien. Speculaties alom. Maar niemand die wist waar al die vermeende rijkdom was.

Tot Andreas Richter en Piotr Koper wereldnieuws werden toen ze bij hun persoonlijke zoektocht naar de legendarische trein in Polen tot een doorbraak kwamen. Ze verklaarden dat de verloren trein begraven lag in de bergen rond Walbrzych. Met radarbeelden staafden ze hun verhaal en toonden ze aan de wereld hoe verschillende gepantserde wagons negen meter onder de grond verstopt leken. “We hebben hem gevonden”, klonk het vastberaden.

Zoektocht

De mannen benaderden de autoriteiten van de Poolse stad met een deal: ze zouden helpen met de zoektocht, voor 10% van de buit. De Poolse minister van Cultuur geloofde in hun verhaal. “Het is 99% zeker dat de trein ontdekt is, diep onder een ingang van een oud geheim ondergronds complex van de nazi’s”, klonk het. “We weten niet wat er in de trein zit. Waarschijnlijk militair materiaal, maar ook juwelen, kunstwerken en documenten. Het feit dat de trein gepantserd is, doet vermoeden dat het een speciale lading heeft.” Jarenlang werd er gezocht en gegraven. Maar er is nog altijd niets gevonden.

Gefrustreerd

Eén van de twee amateurhistorici achter de zoekactie trekt nu aan de noodrem. Hij wil niet meer betrokken zijn bij de “steeds nuttelozere zoektocht”. “Ze doen het helemaal verkeerd”, zucht Andreas Richter. “Ik ben 95 procent zeker dat de trein bestaat”, legt hij uit aan persbureau DPA. Maar Richter is gefrustreerd met wat hij “fouten en onnauwkeurigheden” noemt in de opgravingen en de zoektocht naar de schattentrein. Zijn partner Piotr Koper zou ook tegenwerken, de twee zouden zelfs niet meer praten.

“Het is voorbij”, stelt Richter. “Ik wil niets dom meer doen.” De man zou al tienduizenden euro's in de ambitieuze jacht hebben gestoken, zonder een trein of ook maar een klompje goud tegen te komen. Genoeg is genoeg.

Alleen verder

Zijn voormalige partner blijft onversaagd. Hij zet de zoektocht alleen verder en zoekt naar nieuwe fondsen om een nieuwe graafactie op poten te zetten deze winter. Hij beweert dat archeologen en geschiedkundigen die herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat de trein misschien helemaal niet bestaat, fout zijn. En dat zal hij bewijzen door hem te vinden. Ooit. Ergens.