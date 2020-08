De huismoeder die het rijk van Europa’s langst zittende dictator deed wankelen

Na 26 jaar lijkt het rijk van Europa’s langst zittende dictator te wankelen. De bevolking van Wit-Rusland verzet zich steeds feller tegen de heerschappij van Aleskandr Loekasjenko. Die had zichzelf zondag voor een zesde keer op rij uitgeroepen tot president, hoewel alles erop wees dat hij de verkiezingen had verloren. Zijn tegenkandidate is ondertussen gevlucht naar Litouwen , in het land ligt het internet plat en op straat slaat politie betogingen uiteen.