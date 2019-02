De hoge prijs van gratis porno Colin van Heezik

03 februari 2019

09u43

Bron: Volkskrant 0 Sinds porno overal op het web voor niets is te zien, worden de video’s extremer en wordt het werk veel slechter betaald. Is het niet eindelijk tijd voor maatregelen?

Twee jongens lopen door de straten van Boedapest. Ze spreken een jonge vrouw aan. Of ze mee wil, voor 200 euro. Ze accepteert het aanbod, gaat mee naar de hotelkamer en heeft seks met allebei. Ze filmen het avontuur met hun smartphone en zetten hun zelfgemaakte pornofilm op Pornhub, waar de video miljoenen keren wordt bekeken.

Amateurporno? Ja, maar niet echt.

In 2005 kwam YouTube, in de jaren daarna ontstonden gratis pornosites als Pornhub en YouPorn. Sinds die jaren is het genre ‘amateurporno’ flink gegroeid. Het zijn video’s die worden gemaakt door de porno-industrie. Met acteurs en cameramensen, make-up, microfoons en lampen. Maar wel met lagere budgetten dan de ‘klassieke’ pornofilm, en met een look die niet te gelikt mag zijn.

De amateurlook versterkt het gevoel van echtheid en nabijheid: alsof je zelf de buurman bent die opeens seks heeft met dat stoute buurmeisje. ‘Het label amateur is vooral een stijl’, schrijft de Franse onderzoeksjournalist Robin D’Angelo in zijn boek Judy, Lola, Sofia et moi (2018). ‘Weinig camerahoeken, slechte belichting, pover camerawerk. Het speelt in op fantasieën van voyeurisme en exhibitionisme.’

De andere kant van het scherm

Als pornoconsument was D’Angelo benieuwd naar de wereld ‘aan de andere kant van het scherm’. Een jaar lang verkende de journalist het segment dat deze zogenaamde ‘pro-am’-porno produceert: een milieu van Redbull, sigaretten, spierballen en tatoeages. Hij liep mee met producent Stéphane, die zijn bedrijf runt vanuit zijn schamele flatje. Uiteindelijk drong hij door tot de top van het amateursegment: het bedrijf Jacquie & Michel, met een omzet van 15 miljoen euro per jaar.

Tot dan toe kende hij de pornowereld alleen uit films als Boogie Nights(1997) van Paul Thomas Anderson. En contact leggen was nog niet zo makkelijk. ‘De pornowereld schuwt het licht’, schrijft hij. D’Angelo deed van alles om te infiltreren in het milieu: hij schreef enthousiaste artikelen in Playboy, bezocht erotische beurzen, werkte als camerahulpje op een pornoset, speelde een bedrogen echtgenoot in een pornofilm. Hij papte aan met producenten en maakte kennis met drie beginnende pornoactrices van een jaar of 20: Judy, Lola en Sofia. Hun verhalen noteerde hij in zijn boek, dat afgelopen oktober verscheen.

