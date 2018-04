De herkomst van "uw cocaïne": terwijl wij snuiven, betalen indianen in Colombia de prijs Carla van der Wal

26 april 2018

13u44

Bron: AD 2 Nederland wordt net als België overspoeld door coke, minister Grapperhaus roept op te stoppen met snuiven. Onze collega's van AD reisde naar de plek waar het allemaal begint: in het Colombiaanse Cauca worstelt de Nasa-indianenstam om te overleven in een zee van coke.

Er is een dorpje in het hart van Colombia, dat verstopt ligt tussen de woeste bergen van het departement Cauca. Elke schooldag gaat wiskundeleraar Oliver Tobar naar Toribo, om kinderen van de Nasa-indianenstam les te geven. Dan lost hij sommen op, maar behandelt ook het onderwerp dat hij eigenhandig op het lesprogramma zette, zelfs voor de jongste leerlingen: drugs.



Cauca is een van de hofleveranciers van grondstoffen voor Colombiaanse coke, het verbouwen ervan is dé manier om te ontsnappen aan de allerergste armoede in dit gebied. Zo kan het dat de wiskundeleraar zich genoodzaakt voelt het allergrootste probleem van de Nasastam samen te vatten. Het zijn die drugs. "Soms zijn kinderen nog maar acht jaar oud, als ze gaan verkopen."

