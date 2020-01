De hemelsluizen gaan eindelijk open in kurkdroog Australië IB

16 januari 2020

Bron: abc.net.au, news.com.au 6 Australië heeft tot nu toe een zeer droge zomer achter de rug, maar aan die droogte komt nu snel een einde. In grote delen van het land is het gaan regenen en voor volgende week worden enorme regen- en onweersbuien voorspeld.

De afgelopen week heeft zich voor de oostkust van het land een lagedrukgebied opgebouwd en die vochtige lucht is al naar Tasmanië en Victoria getrokken. Melbourne kreeg gisteren al te maken met enorme regen- en onweersbuien die zelfs voor overstromingen zorgden in de stad.

Volgens hoofdmeteoroloog Tom Saunders van Sky News Weather liggen er een aantal oorzaken aan de basis van de plotse intense buien. “Enerzijds de moesson die zich vorige week boven het noorden van Australië ontwikkelde en die daar voor vochtigheid zorgde, maar we hadden ook oostelijke winden aan de oostkust, die zorgden voor aanvoer van vochtige lucht van de Coral- en Tasman Sea die zich met de moesson ging mengen. Dat zorgde voor de onweersbuien”, klinkt het.

The hit & miss nature of #thunderstorms means it's difficult to forecast exactly where the heaviest rain will be—some parts of #bushfire & #drought affected eastern Australia could see 50–100 mm over the next few days; while others may see very little https://t.co/T7MYuIdxkO pic.twitter.com/zgmiBmqcIG Bureau of Meteorology, Australia(@ BOM_au) link

Supercell storms

Meteorologen verwachten dat begin volgende week een nieuw weersysteem zich zal vormen boven de staten Victoria, South Australia en het westen van New South Wales, waarbij ‘supercell storms’ kunnen ontstaan, het zwaarste type onweersbui die gepaard gaat met mesocyclonen. “Tegen maandag zal een lagedrukgebied voor zware regenbuien zorgen en kunnen we zeer zwaar weer met harde windstoten, verdere overstromingen en zelfs ‘supercell storms’ verwachten”, zegt Saunders. “Dus er komen zware buien aan.”

Het Bureau of Meteorology (BOM) verwacht tussen de 30 en 80 milliliter regen en gemiddeld zo’n 50 milliliter over vier dagen. In de Sydney Basin wordt vanaf vandaag tot zondag zo’n 20 tot 40 milliliter regen verwacht.

Hey #Sydney! You're looking mighty fine under that #rain this morning! Best fall overnight in the metro 18mm at #Penrith. Today the chance of a #thunderstorm in the Sydney basin, mainly this afternoon and evening, with possible heavy rain. Latest forecast: https://t.co/6WjMBCQ4e1 pic.twitter.com/QYYsOYeBQe Bureau of Meteorology, New South Wales(@ BOM_NSW) link

De Rural Fire Service (RFS) van New South Wales, die nu al sinds september tegen de bosbranden in de regio vecht, verwelkomt de voorspellingen en verwacht dat de komende dagen zo’n 10 tot 15 milliliter regen op de door het vuur aangetaste gebieden in de staat valt. “Dat zal niet genoeg zijn om de branden te doen doven, maar het maakt ze wel minder krachtig”, zegt inspecteur Ben Shepard van de RFS. “Het is het meest positieve nieuws dat de RFS in maanden gekregen heeft en het geeft de crews de tijd om even op adem te komen en verder te werken aan het aanleggen van brandgangen."

Risico op overstromingen

Toch brengt de zo welkome regen ook nieuwe risico's met zich mee, waarschuwt het BOM. Het puin van afgebrande gebouwen, dat al die weken of zelfs maanden is blijven liggen, kan ervoor zorgen dat het water niet door de aarde kan worden opgenomen. Het kan er ook voor zorgen dat de opgehoopte as samen met de grond en puin wegspoelt. “Overstromingen zijn altijd een gevaar bij onweersbuien en wanneer zich grote plassen vormen op de wegen", zegt meteoroloog Abrar Shabren aan ABC News. “Afhankelijk van hoeveel vegetatie er nog over is en hoeveel vuur de grond heeft moeten doorstaan, kan dat ook een impact hebben op eventuele overstromingen.”

Volgens de man zijn vooral de hoger gelegen gebieden die te maken hebben gehad met bosbranden kwetsbaar voor aardverschuivingen en omvallende bomen tijdens de onweersbuien aangezien de branden de vegetatie aanzienlijk verzwakt hebben.