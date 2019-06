De helft van alle kindersterfte in Afrika te wijten aan honger ses

05 juni 2019

17u52

Bron: The independent 2 Wereldwijd sterft elke drie seconden een kind van de honger. Dat zijn 10.000 kinderen per dag. In Afrika is honger verantwoordelijk voor de helft van de overlijdens bij kinderen, maar dat is volgens een nieuw rapport niet het gevolg van een gebrek aan middelen.

Volgens een rapport van The African Child Policy Forum (ACPF) is 90 procent van alle kinderen in Afrika ondervoed, of krijgen ze niet het minimum aantal maaltijden binnen. Maar het rapport stelt ook dat dat niet ligt aan een gebrek aan middelen of ontwikkeling, wel aan de afwezigheid van politieke wil en herverdeling.

“Hongerlijdende kinderen zijn een fundamenteel politiek probleem. Een combinatie van politieke onverschilligheid, slecht bestuur en economisch wanbeheer”, zegt het hoofd van het ACPF.

In het rapport staat te lezen dat Afrika de laatste twee decennia een spectaculaire economische groei heeft gekend. Niet alleen historisch gezien, maar ook volgens de wereldstandaarden. Alleen was er geen beleid voor de armsten, en dus had de economische groei net voor diegenen die het nodig hadden, weinig impact.

Honger geen prioriteit

Als voorbeeld neemt het rapport Nigeria, met een bruto binnenlands product dat de laatste jaren met 4 procent per jaar steeg, wist het land kinderhonger niet aan te pakken. Simpelweg omdat het niet als prioriteit wordt gezien, zegt de studie.

Nochtans zou het probleem nummer 1 op de prioriteitenlijst moeten zijn. Honger bij kinderen aanpakken, komt de economische prestaties van een land ten goede. Kinderen die honger lijden presteren minder goed op school, zijn minder productief en zullen later minder verdienen dan hun leeftijdsgenoten.

De landen die er het ergst aan toe zijn, zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Madagascar. In Tunesië, Algerije en Marokko lijden kinderen het minst honger.