De helden van Christchurch: eerste slachtoffers van aanslag krijgen gezicht Sven Van Malderen

16 maart 2019

12u56

De eerste slachtoffers van Christchurch hebben een gezicht gekregen. Wennen zal het nooit, maar ook nu duiken tussen alle leed en miserie door weer enkele opvallende heldenverhalen op. Zo was er de man die het geweer van terrorist Brenton Tarrant probeerde af te nemen, maar die dappere daad met zijn leven moest bekopen. Een gepensioneerde ingenieur offerde dan weer zonder verpinken zijn eigen leven op. Heel wat mensen staan nog als vermist opgegeven, tot grote wanhoop van hun familieleden. Bij de aanslag aan twee moskeeën vielen 49 doden, twaalf gewonden verkeren nog in kritieke toestand.

Naeem Rashid stortte zich op de dolgedraaide Australiër, in een poging om de aanval te stoppen. Zonder succes helaas, ook hij werd neergekogeld. De dappere Pakistaan stierf uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In zijn thuisland werkte Rashid voor een bank. Na de verhuis naar Christchurch schoolde hij zich om tot leerkracht. Zijn zoon Talha (21) kwam eveneens om bij de massamoord.

Ook Haji Daoud Nabi (71) stelde een fenomenale daad van naastenliefde: hij gebruikte zijn lichaam als levend schild om de kogels voor een jongere vriend op te vangen. Zijn zoon Yama kwam tien minuten te laat voor het vrijdaggebed, hij belandde midden in de chaos. “Ramazan zei tot twee keer toe dat mijn vader zijn leven gered had. Ik ging ervan uit dat hij hem helpen ontsnappen had, maar kon hem nergens vinden.”

Omdat er uit het ziekenhuis geen informatie kwam, bekeek Nabi het filmpje dat de dader van de schietpartij gemaakt had. Daar zag hij Haji levenloos op zijn rug liggen. “Ik heb enkele keren moeten terugspoelen, maar ik ben nu zeker dat hij het was.”

Haji -vader van vijf kinderen- was een gepensioneerde ingenieur uit Afghanistan. In 1977 was hij een van de eerste moslims die de stap naar Nieuw-Zeeland waagde.

Voor de veertienjarige Sayyad Milne is ook alle hoop verdwenen. “Officieel heb ik nog niets gehoord, maar iemand heeft hem zien liggen. Ik weet zeker dat hij gestorven is”, verklaarde zijn vader in tranen aan de New Zealand Herald.

De jongen was samen met zijn moeder en vrienden in de moskee, zoals iedere vrijdag. “Ik herinner me hem als mijn baby die ik bijna kwijtgeraakt was bij de geboorte. Hij heeft heel zijn leven al moeten vechten. Mijn dappere kleine soldaat. Dat hij doodgeschoten werd door een dader die om niets of niemand geeft, is onwezenlijk hard.”

Husne Ara Parvin (42) kwam om het leven toen ze haar echtgenoot -die in een rolstoel zit- wilde redden. “De moskee heeft een aparte zone voor mannen en vrouwen”, stelt haar neef Mahfuz Chowdhury. “Toen ze de schoten hoorde, is ze naar hem toe gerend. Maar zo ver is ze nooit gekomen.” Haar man Farid Uddin overleefde de aanslag wel. Toevallige omstanders wisten hem in veiligheid te brengen.

De familieleden van Lilik Abdul Ahmid lanceerden een opsporingsbericht via Facebook, maar ook zij kregen intussen de bevestiging dat hun dierbare er niet meer is. “Hij is het slachtoffer geworden van een terroristisch beest. Alle moslims bidden voor jou”, klinkt het op Facebook.

Volgens Abdulrahman Hashi, een prediker in de moskee in Minneapolis, is zijn vierjarig neefje bij de aanslag omgekomen. Ook een gerespecteerde imam, drie Egyptenaars en drie Jordaniërs zijn doodverklaard.

Heel wat familieleden leven nog in onzekerheid. Zo is er bijvoorbeeld geen spoor van Mucad Ibrahim (3). Zijn oudere broer Abdi liep zo snel hij kon de moskee uit, hun vader deed alsof hij dood was. “Niemand heeft hem sindsdien nog gezien. Op dit moment gaan we er allemaal van uit dat hij overleden is.”

Ook rond Amjad Hamid blijft het angstwekkend stil. De dokter was 23 jaar geleden met zijn vrouw vanuit Palestina naar Christchurch verhuisd om er een betere toekomst te vinden. “En nu dit... Vreselijk”, treurt zijn echtgenote Hanan.