De Hazimi-beweging wint aan populariteit: “Nog extremer dan IS” en er zijn ook Belgen lid

Bruno Struys

09 juni 2020

15u01

Bron: De Morgen

4

Een rapport waarschuwt voor de Hazimi-beweging, een afsplitsing van IS, die nog strikter in de leer is. Het gaat om een momenteel marginale groep, maar wel een die bij Belgische jihadisten ingang vindt. “Ze zeggen wel dat ze niet meer bij IS zijn, en dat klopt: ze blijken Hazimi.”