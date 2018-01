De hartverscheurende boodschap van een jonge vrouw die overleed aan kanker: "Geniet van elk moment" AJA

14u02

Bron: Daily mail 5 Facebook/Holly Butcher Een jonge Australische vrouw uit Grafton, Nieuw-Zuid-Wales heeft net voor haar dood een hartverscheurende brief geschreven. Ze wil zo een waarschuwing de wereld insturen dat mensen het leven niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. De familie van de pas overleden vrouw deelde haar brief op Facebook.

Holly Butcher stierf donderdag op 27-jarige leeftijd. Ze leed aan Ewing sarcoom, een uiterst zeldzame en zeer kwaadaardige vorm van kanker. Enkele uren nadat ze overleed, plaatste haar familie een brief online, geschreven door Holly zelf.

In de brief schreef de jonge vrouw van 27 dat ze van haar leven hield "Ik ben gelukkig. Maar de controle ligt niet in mijn handen." Ze vond het ook vreemd om haar dood op zo een jonge leeftijd te accepteren. Holly dacht, net zoals zo velen, al na over ouder worden. "Dat is het leven, het is kwetsbaar, kostbaar en onvoorspelbaar", schreef Holly. "De dagen gaan voorbij en je verwacht dat ze blijven komen, tot er ineens iets onverwachts gebeurt."

Boodschap: "Zonder bullshit"

Holly had in de afgelopen maanden veel tijd om na te denken over het leven en ze had dan ook een boodschap: "Mensen zouden zich geen zorgen mogen maken over de kleine zinloze dingen in het leven. We staan allemaal hetzelfde lot te wachten dus doe wat je kan om je tijd zo goed mogelijk te besteden, zonder al de bullshit."

Kom je terecht in de file? Ben je met het verkeerde been uit bed gestapt? Heeft de kapper je haar te kort geknipt? Laat al die onzin los, is de boodschap van de Australische vrouw. "Ik zweer dat je helemaal niet aan die dingen zal denken wanneer het jouw beurt is om te gaan. Het is allemaal zo onbeduidend als je het leven bekijkt in zijn geheel. Alles wat ik nu wil, is gewoon nog één verjaardag of kerst met mijn familie, of één dag met mijn partner of hond. Gewoon nog één dag."

"Geniet van elk moment"

"Als je iets voor anderen doet, ben je gelukkiger. Ik had dit meer moeten doen", staat er in de brief van Holly te lezen. "Ik heb zoveel steun gekregen van mijn familie, vrienden en zelfs vreemden, meer dan ik ooit zou kunnen teruggeven. Ik zal dit nooit vergeten en zal hiervoor altijd dankbaar zijn."

Ze gaf ook nog haar mening over het vele schermgebruik. "Probeer te genieten van de momenten in plaats van ze te fotograferen. Het leven is niet bedoeld om door een scherm geleefd te worden. Het gaat ook niet om de perfecte foto, geniet van elk moment, mensen!"

"Hoe dan ook, dit is slechts het advies van een jonge vrouw. Doe er mee wat je wil. Ik vind het niet erg", schreef ze in haar brief.

Goede daad

Op het einde van de brief wil Holly iedereen aanzetten om een goede daad te doen zoals bijvoorbeeld bloed geven. "Het zal je een goed gevoel geven met als bonus dat je er mensen mee kan helpen. Je hebt een enorme impact op iemand zijn leven en het proces is zo eenvoudig."

Bloeddonatie heeft Holly nog een jaar verder geholpen en daar was ze heel dankbaar voor. "Op een jaar tijd heb ik een aantal van de mooiste momenten uit mijn leven meegemaakt."