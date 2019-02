De gruwel van Syrië: meisje ligt bebloed naast dode lichaam van zus

Sven Van Malderen

27 februari 2019

12u51

Bron: CNN

0

In elkaar gekrompen onder het bloed, naast het dode lichaam van haar zus: deze foto toont op confronterende wijze de onmetelijke gruwel die momenteel plaatsvindt in Syrië. Duizenden mensen zijn er op de vlucht geslagen voor de bombardementen van de regeringstroepen in de stad Khan Shaykhun. Maar niet iedereen kan dus ontsnappen.