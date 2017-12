De grootste vijand in het hoogste oorlogsgebied ter wereld is niet de kogel Joeri Vlemings

08u24

Bron: BBC 29 AFP Indiase militairen zoeken naar overlevenden na een lawine. De Siachengletsjer ligt in betwist gebied tussen India en Pakistan. Beide landen zijn er al jaren verwikkeld in een gewapend conflict, op grote hoogte. Duizenden soldaten zijn er gestationeerd en proberen te overleven. Niet hun onderlinge strijd met wapens blijkt het meest dodelijk.

Het gebied ligt op 4 tot 6,7 km hoogte. De grootste vijanden van de militairen ter plaatse zijn niet de kogels, maar de vriestemperaturen, de gapende kloven en de lawines. De gemiddelde temperatuur is er -20 Celsius, met dieptepunten tot -50 in de winter. Daar komt dan nog eens de glaciale wind bij. Maar het gevaarlijkste is het gebrek aan zuurstof.

AP

Volgens officiële cijfers vielen er sinds het begin van het conflict in april 1984 langs beide zijden in totaal zo'n 2.500 doden. Maar officieus circuleert een dodentol van tussen de 3.000 en 5.000 manschappen. 70 procent van alle gevallen Pakistaanse in Indiase militairen bij de Siachengletsjer stierf door de harde weers- en terreinomstandigheden. Er viel zelfs geen enkele dode meer door geweld sinds november 2003, toen India en Pakistan een staakt-het-vuren overeenkwamen.

Maar dus wel door de onherbergzaamheid van het terrein. Zo lieten op 7 april 2012 140 militairen van het Pakistaanse leger het leven toen ze bedolven geraakten onder een lawine. Vorig jaar kwamen negen soldaten aan de andere kant om nadat een enorme ijswand op hun post was neergestort. Eerder dit jaar overleefde een Pakistaan de aanval van een beer niet. Zijn collega verloor een hand.

AP

Ondanks vele gesprekken tussen beide landen zijn de militairen nog altijd aanwezig aan de Siachengletsjer. Na de wapenstilstand van 2003 hebben de troepen er nog amper iets te doen, buiten wat patrouilleren en gewoon postvatten. Ze zijn volledig aangewezen op elkaar. Ze praten veel. Vanzelfsprekende dingen zoals scheren zijn dat daar helemaal niet. De soldaten riskeren in het slechtste geval zelfs amputaties. Eten bereiden is er zowat een dagtaak: rijst koken duurt drie-vier uur.

REUTERS

Pakistaanse militairen worden voor hun dienst in het gebied hard getraind, zo blijkt uit een reportage van de BBC. Ze sleuren voor zo'n 30 kg aan materiaal mee. Alleen al hun speciale sneeuwbotten wegen bijna 10 kg. De Pakistaanse soldaten beginnen hun dienst op lagere hoogte in Goma en worden stelselmatig hoger gestationeerd. Na 45 dagen zouden ze idealiter moeten vervangen worden, maar net door de barre weersomstandigheden lukt dat lang niet altijd. Een majoor getuigt aan de BBC dat hij 22 kg vermagerde. "Je hebt al nauwelijks trek en de eerste twee weken was ik misselijk telkens ik at. Het voedsel is iets wat je niet eens wil zien, laat staan opeten."

In de ergste gevallen kan de afscheiding van de wereld leiden tot depressies en zelfs krankzinnigheid. Een legerarts vat het zo samen: "Je zit op het dak van de wereld, maar je bent ontzettend eenzaam".

EPA