De grootste nachtmerrie voor de Democraten wordt steeds waarschijnlijker: wat als niemand een meerderheid haalt?

21 februari 2020

15u01

Bron: Politico, The Hill, New York Magazine, Huffington Post 0 Tot voor kort durfde niemand er zijn geld op inzetten, maar steeds meer groeit de vrees dat het er toch van zal komen: een nationale partijconventie van de Democraten in de zomer waarbij geen enkele kandidaat in de voorverkiezingen een meerderheid zal hebben behaald. Het beeld dat dan van de Democratisch partij zal blijven hangen, belooft er een van chaos en diepe verdeeldheid te zijn, waardoor een overwinning bij de echte presidentsverkiezingen in november verder weg zal zijn dan ooit.

Morgen organiseren de Democraten in Nevada hun derde voorverkiezing, en na South Carolina een week later zal alle aandacht verschuiven naar Super Tuesday op 3 maart. Dan zullen veertien staten tegelijkertijd hun afgevaardigden aanduiden voor de Democratische Conventie in juli waarop de presidentskandidaat officieel zal worden aangeduid. Na Super Tuesday zal bijna 40 procent van alle afgevaardigden bekend zijn, en zou toch stilaan duidelijk moeten worden wie het zal halen.

Alleen, de kans dat dat ook echt gebeurt, wordt steeds kleiner. Meer zelfs: de kansen groeien dat er zelfs op het einde van álle voorverkiezingen nog geen winnaar zal zijn. Die moet dan namelijk een absolute meerderheid van 50 procent + 1 afgevaardigde van het totale aantal van 3.979 verzameld hebben. Maar het ziet er steeds meer naar uit dat niemand aan dat aantal zal komen.

Uitgebreid speelveld

Oorzaak is het nog steeds uitgebreide speelveld van kandidaten en het gebrek aan een duidelijke frontrunner. Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden, Amy Klobuchar en binnenkort ook Mike Bloomberg hopen nog altijd de uiteindelijke kandidaat te zullen worden, en voorlopig denkt geen van hen aan opgeven. Volgens de regels van de Democraten worden de te winnen afgevaardigden in elke staat bovendien evenredig verdeeld volgens de uitslag in die staat. De Democraat die dus bijvoorbeeld op Super Tuesday in Californië 30 procent van de stemmen haalt, wint ook 30 procent van de 415 afgevaardigden, wie 25 procent haalt, 25 procent van de afgevaardigden, enzovoort.

Steeds meer waarnemers en Democratische partijmedewerkers vrezen dan ook dat de afgevaardigden ook de komende tijd nog onder alle kandidaten verdeeld zullen worden, zodat uiteindelijk niemand aan de absolute meerderheid komt wanneer de voorverkiezingen afgelopen zijn.

“De wil van het volk moet het halen”

Bij de kandidaten vrezen vooral de aanhangers van Bernie Sanders zo’n scenario. De ‘democratische socialist’ maakt volgens de peilingen wel de grootste kans om de meeste afgevaardigden te verzamelen aangezien de centrumstem mogelijk verdeeld zal blijven tussen Bloomberg, Buttigieg, Biden en Klobuchar. Tegelijkertijd bestaat de kans dat Sanders geen absolute meerderheid haalt.

Op het Democratische debat van deze week in Nevada was Sanders de enige kandidaat die achter het idee stond dat wie op de Conventie aankomt met de meeste afgevaardigden, de steun van de anderen moet krijgen. “De wil van het volk zou volgens mij het belangrijkste moeten zijn. De kandidaat met de meeste afgevaardigden moet de genomineerde worden.” Maar geen enkele van zijn tegenstanders wilde zich daartoe verbinden: de gewone regels moeten gevolgd worden, klonk het.

Should the candidate with the most delegates, even if they're short of a clinching majority, be the unquestioned Dem nominee?

Bloomberg: No

Warren: No

Biden: No

Pete: No

Klobuchar: No

Sanders: Yes Greg Krieg(@ GregJKrieg) link

Superdelegates

Volgens die regels komen in een tweede stemronde, wanneer de eerste geen winnaar heeft opgeleverd, de zogenaamde ‘superdelegates’ mee aan bod. Die 771 afgevaardigden, bestaande uit verkozen parlementsleden, (ex-)gouverneurs, ex-presidenten en lokale partijvoorzitters, zijn niet gebonden aan een bepaalde kandidaat en mogen stemmen voor wie ze willen. Een kandidaat moet dan in een tweede stemronde een meerderheid van 2.375 afgevaardigden halen.

Het is dit jaar de eerste keer dat superdelegates niet meer in de eerste stemronde mogen meedoen. Dat was net een eis van het kamp-Sanders na de gebeurtenissen van 2016. Zijn concurrente Hillary Clinton had toen de stemmen van de superdelegates nodig om de kandidaat te kunnen worden omdat ze het met de gewone afgevaardigden niet had gehaald, wat de aanhangers van Sanders achterliet met een gevoel dat de stemming ‘verkocht’ was.

Wij hebben continu een enorme machinerie in werking die op zoek is naar steun voor Mike Campagnemedewerker Michael Bloomberg

Masseren

Vraag is of dat gevoel ondanks een inperking van de macht van de superdelegates zou verdwijnen als we dit jaar een conventie zonder meerderheid in de eerste ronde krijgen. Volgens verschillende bronnen die nieuwssite Politico raadpleegde, zou met name Michael Bloomberg volop bezig zijn superdelegates die nu Joe Biden of Pete Buttigieg steunen, te bewerken en masseren zodat ze uiteindelijk naar zijn kamp overstappen. Officieel wil Bloombergs campagne enkel kwijt dat ze “een enorme machinerie in werking hebben die continu op zoek is naar steun voor Mike, waarbij we de mensen uitleggen dat hij de beste kandidaat is om het tegen Trump op te nemen”.

Als het echt tot een tweede stemronde zou komen, zou de Democratische Conventie in plaats van een grote show waarop één kandidaat op het podium wordt gehesen, echter wel eens kunnen uitdraaien op één grote chaos vol achterkamerpolitiek en verdeeldheid. Een vernietigend beeld voor de partij, kortom. Tegenover The Hill heeft een Democratische medewerker, die twee keer meewerkte aan de campagne van Barack Obama, het over “de grootste nachtmerrie die de Democraten zich kunnen inbeelden”. “Als je een complete shit show wil zien, kijk dan maar naar de uitzendingen van de Conventie.”

“Dit zou de partij vernietigen”

Zeker als Sanders op de conventie zou aankomen met de meeste aantal afgevaardigden, maar het uiteindelijk toch niet zou halen, zou dat de partij in tweeën kunnen scheuren, klinkt het. “Stel dat het Bernie aan de ene kant is, en drie of vier gematigde anderen aan de andere kant, is het zeker niet ondenkbaar dat die laatsten genoeg afgevaardigden hebben om Sanders van de nominatie te houden”, zegt Democratisch consultant Joel Payne, die in 2016 meewerkte aan de campagne van Hillary Clinton.

Sanders’ woedende aanhangers zouden dan in november wel eens massaal kunnen thuisblijven, waardoor de overwinning voor Donald Trump helemaal voor het oprapen ligt. Auteur, journalist en Sanders-aanhanger Sam Adler-Bell verwoordt het zo op Twitter: "Als Bernie op de Conventie aankomt met de meeste afgevaardigden, maar zonder de nominatie vertrekt, zal dat de partij vernietigen, een generatie Democraten van de partij vervreemden, en Trump nog eens vier jaar cadeau geven.”

If Bernie enters the convention with a plurality of delegates and leaves without the nomination, it will destroy the Party, alienate a generation of Democrats, and hand another four years to Trump. https://t.co/zbGthK1yAZ Sam Adler-Bell(@ SamAdlerBell) link