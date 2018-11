De grootste kunstroof na WOII: wat gebeurde er écht met het enige zeeschilderij van Rembrandt? Michiel Kruijt

30 november 2018

12u09

Bron: de Volkskrant 0 De theorieën over de diefstal uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston zijn zo talrijk dat tien lange afleveringen van een podcast nauwelijks genoeg zijn.

Wat als de Vijfde Symfonie van Beethoven nooit meer zou kunnen worden geluisterd? Of Shakespeares Hamlet nimmer meer te zien zou zijn? Zulke vergelijkingen helpen misschien de enormiteit te begrijpen van wat er in het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston is voorgevallen, zegt oud-directeur Anne Hawley.

Daar namen ruim 28 jaar geleden twee inbrekers dertien collectiestukken weg, waaronder twee vermaarde schilderijen: Het concert van Johannes Vermeer (1632-1675) en Christus in de storm op het meer van Galilea, het enige zeestuk dat Rembrandt van Rijn (1606-1669) ooit maakte. De dieven waren verkleed als politiemannen, hadden ’s ochtends vroeg de twee bewakers vrij gemakkelijk overmeesterd en waren niet minder dan 81 minuten binnen.

De kunstroof in het museum aan de Amerikaanse noordoostkust is de grootste van na de Tweede Wereldoorlog – alleen al de waarde van de twee topstukken wordt op meer dan 440 miljoen euro geschat. Geen van de gestolen voorwerpen is sinds 18 maart 1990 boven water gekomen, ondanks de bijna 9 miljoen euro (10 miljoen dollar) beloning die het museum uitlooft voor de gouden tip. Er is nooit iemand voor betrokkenheid bij de inbraak veroordeeld.

