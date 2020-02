De grootste epidemieën die de wereld recent in hun greep hielden: een overzicht ADN

27 februari 2020

11u52

Bron: ANP 6 De wereld is in de ban van Covid-19, het nieuwe coronavirus, dat zich snel verspreidt en in steeds meer landen wordt waargenomen. Er zijn wel meer epidemieën geweest die de wereld in hun greep hebben gehouden. Een overzicht van de grootste recente virusuitbraken.

1918-1920 - De Spaanse griep

Met 20 tot 40 miljoen slachtoffers is de Spaanse griep de dodelijkste grieppandemie van de afgelopen eeuw. Over de hele wereld vielen doden. Alleen Australië en enkele kleine eilanden bleven gespaard. In Nederland vielen 28.000 doden, concrete cijfers over het aantal slachtoffers in België zijn niet te vinden. Vooral jonge mannen werden getroffen door de ziekte, die het immuunsysteem aantast.

1957-1958 - De Aziatische griep

De Aziatische griep is vermoedelijk verspreid door varkens. Kinderen en jongvolwassenen werden het hardst getroffen. In februari 1957 werd het eerste slachtoffer gemeld in Singapore, maar al snel was het virus over de hele wereld verspreid. De griep kostte ongeveer 1 miljoen mensen het leven.

1968-1969 - Hongkonggriep

Dit virus, ook wel de Mao-griep genoemd, ontstond waarschijnlijk in China, maar werd bekend na een grote uitbraak in Hongkong. De griep maakte 1 miljoen dodelijke slachtoffers.

2002-2003 - SARS

Het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) is net als Covid-19 een coronavirus. Coronavirussen veroorzaken klachten die vergelijkbaar zijn met een reguliere griep, waaronder een verstopte neus en een zere keel. Ruim 8.000 mensen werden ziek van het virus en 774 overleefden de besmetting niet.

2009-2011 - De Mexicaanse griep

Ook dit virus is vermoedelijk ontstaan bij varkens. Het virus veroorzaakt klachten die vergelijkbaar zijn met gewone griepverschijnselen. Wereldwijd stierven tussen de 123.000 en 203.000 mensen aan de Mexicaanse griep.

2012 - MERS

Ook het MERS-virus is een coronavirus. Het heeft ongeveer dezelfde klachten als SARS en het nieuwe coronavirus. Er zijn intussen 640 mensen overleden aan het Middle East Respiratory Syndrome-virus. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst opdook: het Midden-Oosten.

Lees ook: Al uw vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)