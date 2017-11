De geschifte manier waarop een vrouw een journaliste in de luren wilde leggen met een lasterlijk misbruikverhaal kv

De tijd dat bedenkers van fake news louter voor hun computerscherm zitten en aan de lopende band "alternatieve feiten" verzinnen, is voorbij. Vandaag gaan nepnieuwsorganisaties achter professionele journalisten aan, in de hoop hen en hun krant in diskrediet te kunnen brengen door hen nepverhalen op de mouw te spelden. Op die manier hopen ze hen zelf te kunnen beschuldigen van de verspreiding van fake news. Een recente ervaring van de Amerikaanse krant The Washington Post illustreert hoe gevaarlijk ver deze organisaties bereid zijn te gaan.

Journalisten van de Washington Post werden enkele weken geleden benaderd door een vrouw die beweerde dat ze op haar vijftiende zwanger geraakt was van Roy Moore, de Republikeinse senaatskandidaat voor Alabama die momenteel in opspraak is wegens grensoverschrijdend gedrag.

De vrouw vertelde dat ze in 1992 een seksuele relatie had met Moore, die toen 45 was. Ze zou zwanger geworden zijn van hem en beweerde dat hij haar overtuigde om een abortus te laten uitvoeren. Hij zou haar zelf naar de abortuskliniek hebben gebracht.

Verkiezingsnederlaag

Via e-mail, sms en telefoon had de vrouw in een reeks cryptische boodschappen al wat informatie gegeven en aangegeven dat ze een journaliste van de Washington Post persoonlijk wilde ontmoeten. Journaliste Beth Reinhard drong erop aan om op voorhand minstens haar echte naam te krijgen. Die kreeg ze: de vrouw gaf door dat ze Jaime T. Phillips heette.

Phillips drong er bij Reinhard op aan dat ze wilde dat Roy Moore dankzij haar artikel de senaatsverkiezingen in Alabama zou verliezen. Reinhard drukte haar herhaaldelijk op het hart dat ze geen uitspraak kon doen over de consequenties van het verhaal als het gepubliceerd zou worden. Ontevreden met dat antwoord, eiste Phillips dat ze haar relaas aan een andere journaliste van de krant mocht vertellen.

Background check

Reinhard kwam er echter achter dat verschillende elementen van het verhaal van Phillips niet bleken te kloppen. De vrouw had haar verteld dat ze enkel als tiener een zomer in Alabama had doorgebracht, maar haar gsm had wel een zonenummer van Alabama. Ook de werkgever waarvoor ze beweerde te werken, een hypotheekinstelling, bleek haar niet te kennen. (Het bedrijf kwam na het verschijnen van het artikel van de Washington Post wel naar buiten met het bericht dat Phillips ooit bij hen werkzaam was, maar dat haar contract in de zomer van 2016 beëindigd werd.)

Daarbovenop kwam een collega-journaliste een GoFundMe-pagina op het spoor die werd opgericht door een zekere Jaime Phillips met de boodschap: “Ik verhuis naar New York! Ik heb een job aanvaard om te gaan werken voor een conservatieve mediabeweging om de leugens en de misleiding van de liberale MSM te bevechten.” MSM staat voor mainstream media. Aangezien de naam Jaime Phillips relatief vaak voorkomt, konden de journalisten er niet zeker van zijn dat het effectief om dezelfde vrouw ging, maar één detail wees echter wel sterk in die richting: de voornaamste donor op de GoFundMe-pagina had dezelfde naam als de dochter van hun getuige.

Andere nepnieuwskanalen

Slechts enkele uren nadat Phillips voor het eerst via e-mail met The Washington post had gecommuniceerd, verscheen er een tweet van account @umpire43 die stelde: “Een vriendin in Alabama vertelde net aan mijn vrouw dat een WAPO-reporter genaamd Beth haar $1000 belooft om Roy Moore te beschuldigen.” De twitteraccount, die in het verleden al vaak nepnieuws had verspreid, werd sindsdien opgeheven.

Op 14 november kwam een pastoor uit Alabama met het nieuws dat hij een voicemailbericht had ontvangen van een man die beweerde voor de Washington Post te werken en op zoek was naar vrouwen die “beschadigende informatie” hadden over Roy Moore in ruil voor geld. De pastoor ontdekte al snel dat het bericht nep was en de Washington Post ontkent ook dat iemand van hun krant ooit een dergelijk telefoontje heeft gepleegd.

Net zoals veel andere grote media, waaronder ook Het Laatste Nieuws, heeft The Washington Post een strikt beleid om nooit te betalen voor informatie.

Confrontatie

Uiteindelijk had journaliste Stephanie McCrummen een afspraak met Phillips in een eethoek van een winkelcentrum in Virginia. Haar collega zat een tafeltje verder en nam een groot deel van het gesprek van de vrouwen op op video. McCrummen zelf heeft een audio-opname van de volledige conversatie. Nadat ze had geluisterd naar het verhaal over de zwangerschap en de abortus van Phillips, confronteerde McCrummen de vrouw met de twijfelachtige informatie die ze over haar hadden ontdekt. Phillips beantwoordde enkele bijkomende vragen, maar reageerde erg ongemakkelijk en brak uiteindelijk het interview af, omdat ze haar verhaal toch niet wilde gepubliceerd zien, zo beweerde ze.

McCrummen, die Phillips van meet af aan had verteld dat het gesprek werd opgenomen en dat ook meermaals herhaalde, maakte haar wel duidelijk dat er een stuk zou verschijnen over de valse beschuldigingen aan het adres van Moore, maar Phillips weigerde verdere commentaar. McCrummen vermoedde zelf ook dat hun gesprek door Phillips werd opgenomen, omwille van de ostentatieve manier waarop de vrouw haar handtas op de tafel verplaatste.

Project Veritas

De journalisten ontdekten na het interview ook dat Jaime Phillips op slechts 25 kilometer van de hoofdkantoren van Project Veritas woont, een omstreden organisatie die mainstream en linksgeoriënteerde media in een negatief daglicht probeert te stellen met undercoveroperaties. Daarbij proberen ze journalisten nepverhalen op de mouw te spelden en nemen ze stiekem de gesprekken op om hen nadien te kunnen beschuldigen van partijdigheid. Vorig jaar had Project Veritas maar liefst 38 mensen in dienst en werkten ze met 92 vrijwilligers.

Twee journalisten die Phillips in de gaten hielden, zagen de vrouw maandag ook effectief het kantoor van Project Veritas binnenwandelen. Ze verbleef er meer dan een uur. James O’Keefe, CEO van de organisatie, weigert te antwoorden op de vraag of Phillips op een of andere manier aan de instelling verbonden is.

'Off-the-record'

Maandag publiceerde The Washington Post het hele verhaal, inclusief videobeelden van het hele interview met Phillips.

“Normaal gezien houden we ‘off-the-record’-overeenkomsten altijd in ere wanneer ze te goeder trouw gemaakt zijn,” zegt Martin Baron, hoofdredacteur van de krant. “Maar deze zogezegde ‘off-the-record’-conversatie was de basis van een plan om ons te beschamen en in verlegenheid te brengen. Het was duidelijk de bedoeling van Project Veritas om de conversatie te publiceren als we in de val zouden trappen. Dankzij onze gebruikelijke strenge journalistieke aanpak namen ze ons niet beet en we kunnen ons niet houden aan een ‘off-the-record’-overeenkomst die te kwader trouw werd verkregen.”

Het verhaal van Phillips illustreert hoe absurd ver activisten van de nepnieuwsorganisaties willen gaan om de mainstreammedia te kunnen beschuldigen van de verspreiding van fake news.