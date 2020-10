De gelaatsuitdrukkingen van Kamala Harris, de vlieg op het hoofd van Mike Pence en zijn ontstoken linkeroog: dit viel Twitter op in het debat van de 'running mates’ Joeri Vlemings

08 oktober 2020

13u50 3 Vicepresident Mike Pence en zijn uitdager, de Democratische senator Kamala Harris, schermden tijdens hun debat in Salt Lake City bijwijlen met scherpe argumenten, maar de aandacht van de kijker werd geregeld afgeleid. Niet alleen stal de vlieg in de grijze haren van Pence twee minuten lang de show, ook zijn ontstoken linkeroog viel Twitter op. Harris veroverde dan weer al snel de microblogsite met memes van haar sprekende gelaatsuitdrukkingen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Twitter keek uiteraard mee naar het debat tussen de twee kandidaten die voor het Amerikaanse vicepresidentschap gaan: Kamala Harris en Mike Pence, de running mates van Joe Biden en Donald Trump. Mike Pence is de huidige vicepresident, die zijn mandaat enkel kan verlengen als de Republikein Donald Trump opnieuw president wordt. Wint de Democraat Joe Biden de verkiezingen, dan wordt Harris de nieuwe ‘vice’ van de VS.

Het debat ging er alvast veel beschaafder aan toe dan dat tussen presidentskandidaten Trump en Biden. Andere zaken sprongen ditmaal in het oog. In de eerste plaats de vlieg die op het hoofd van Mike Pence landde en daar twee minuten bleef zitten. Maar aandachtige twitteraars zagen ook dat het linkeroog van Pence ontstoken leek. Zelf wou hij daar niets over zeggen, maar op Twitter werd de roodheid in zijn oog meteen in verband gebracht met Covid-19. Vóór het debat testte Pence alvast negatief. Het klopt wel dat conjunctivitis, een ontsteking van het bindvlies van het oog, een symptoom van Covid-19 kán zijn, maar een allergische reactie kan bijvoorbeeld ook een oorzaak zijn.

tonight’s debate in four perfect Kamala Harris reaction shots pic.twitter.com/grcCbQJicU Kay Taylor Rea but spooky(@ kaytaylorrea) link

Zijn Democratische tegenkandidate, Kamala Harris, haalde op haar beurt een aantal bijzondere gelaatsuitdrukkingen uit de kast, als stille maar krachtige expressie van wat ze over de argumenten van Pence dacht. “Ze zegt evenveel zonder woorden”, klonk het onder meer. En: “Ze heeft geen pokerface”. Iemand anders tweette: “Het gezicht van mijn moeder als ik weer eens te laat thuis kwam”.

“Elke vrouw die ik ken, heeft deze blik al eens bovengehaald wanneer een man een gedachte probeert te ‘mansplainen’ of voor te leggen waar ze niet achterstaat”, tweette de Amerikaanse activiste Jamira Burley. Haar tweet was een van de meest virale memes. ‘Mansplaining’ is een samenvoeging van ‘man’ en ‘explaining’ en verwijst naar een man die een vrouw betuttelend, pedant en meestal overbodig uitleg geeft over iets om zijn kennis te etaleren. Een andere tweet sloot hierbij aan: “Dit gezicht zegt: ‘Ik weet dat je jezelf verstandiger vindt dan ik en je hebt ongelijk’”.

Every woman I know has given this look when some man attempts to mansplain or present an idea that isn’t theirs. #VPDebate pic.twitter.com/l02K8eIzO4 Jamira Burley(@ JamiraBurley) link

Een andere Twittergebruikster vatte het debat met twee beelden samen: “Kamala Harris’ stink eye vs. Mike Pence’s pink eye”. ‘Stink eye’ is een Engelse uitdrukking voor een ‘misprijzende blik’ en ‘pink eye’ is de populaire benaming voor conjunctivitis, zoals ‘rood oog’ dat bij ons in de volksmond is.

Het volgende debat dat voorzien is op 15 oktober en weer tussen de presidentskandidaten Trump en Biden gaat, zou virtueel plaatsvinden. Trump, die herstellende is van Covid-19, zou vanuit het Witte Huis debatteren, maar dat ziet de president niet zitten, liet hij al weten.

Uitsmijter: nog voor het debat maakte komiek Jimmy Kimmel zich vrolijk over het plexiglas tussen Harris en Pence om hen te beschermen tegen een coronabesmetting. Kimmel liet beide protagonisten photoshoppen in een scène uit de film ‘The Silence of the Lambs’ (1991) met FBI-agente Clarice Starling en kannibaal Hannibal Lecter.

Kamala Harris’ stink eye vs. Mike Pence’s pink eye. pic.twitter.com/qI6iI8MVx2 Tamara Dhia(@ tamaradhia) link

Kamala Harris said just as much without words: pic.twitter.com/KDg0QBslao The Recount(@ therecount) link

The ideal plexiglass barrier for tonight's debate pic.twitter.com/gdIZ8WsTGV Jimmy Kimmel(@ jimmykimmel) link

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Kamala’s face when Pence is talking is the same face my mother made whenever I was explaining why I didn’t make curfew. pic.twitter.com/GJ9M3MKVK2 Carolina A. Miranda(@ cmonstah) link

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Is he ok? pic.twitter.com/77qDCYdFGr Padma Lakshmi(@ PadmaLakshmi) link

Pink eye is a symptom of Covid-19. Saying that for no reason at all. Kumail Nanjiani(@ kumailn) link

All of us hearing Pence's lies. pic.twitter.com/gRuDzn2yXs The Lincoln Project(@ ProjectLincoln) link