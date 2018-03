De geheime accounts op social media van dochter (17) die mishandeling in Californisch horrorhuis blootlegde: "Ik blijf tot ik sterf" Joeri Vlemings

08 maart 2018

12u30

Bron: ABC News, new.com.au 0 Ze klom op 14 januari uit een raam, belde de hulpdiensten en sloeg alarm over het 'horrorhuis' in Perris, Californië, waar ze woonde. De 17-jarige dochter van David en Louise Turpin bevrijdde zo zichzelf én nog elf broers en zussen uit de klauwen van hun ouders die hen uithongerden, folterden en vastketenden. Het tienermeisje blijkt nu actief te zijn geweest op social media. Ze maakte onder meer liedjes die ze zelf inzong in haar kamer en postte op YouTube.

De zwaar mishandelde kinderen proberen te herstellen terwijl hun ouders in afwachting van hun proces vastzitten. Intussen komen meer details over de omstandigheden waarin het gezin woonde aan het licht.

Good Morning America ontdekte deze week een account van de 17-jarige dochter van de Turpins op YouTube. Ze kon die waarschijnlijk aanmaken en gebruiken via de computer van haar ouders, op momenten dat die het huis uit waren. Onder een alias zette ze haar eigen liedjes op YouTube. Ook een video waarin het meisje met de honden van het gezin aan het spelen is, dook op. De deuren zijn daarin duidelijk vuil en er ligt een hoop kleren op de grond. De tiener bleek ook op Instagram in de weer met selfies en foto's van haar idool Justin Bieber. De laatste clip van het 17-jarige meisje dateert van een week voor haar geslaagde ontsnappingspoging. Haar accounts werden inmiddels afgesloten, al zou ze volgens news.com.au nog wel op Twitter zitten onder hetzelfde pseudoniem dat ze voor YouTube en Instagram gebruikte.

Op YouTube kondigde het meisje een van haar songs zo aan: "Hallo iedereen, ik ben het. Dit is een liedje dat ik zelf schreef: 'It's over'". Nog een titel luidt: 'So Weak'. De teksten gaan vaak door merg en been, nu de wereld weet door welke hel ze al heel haar leven moet. "Ik zal niet levend teruggaan, ik blijf tot ik sterf", zingt ze onder meer.

Op internet reageren sommigen cynisch op de socialemediaposts van de Turpin-dochter omdat ze er zo verzorgd uitziet. Anderen vinden het dan weer normaal dat een tienermeisje zich zo mooi mogelijk wil maken. Er zijn er ook die zich afvragen waarom ze dan niet online om hulp vroeg. Misschien deed ze dat wel, maar daarvan zijn in elk geval geen beelden vrijgegeven. Het is bekend dat er zeker twee eerdere ontsnappingspogingen van de kinderen waren, maar telkens werden ze terug naar huis gebracht. Mogelijk wou de 17-jarige dochter zich op sociale media voorbereiden op haar intrede in de maatschappij, met haar uitbraakplan in het achterhoofd.

De beschuldigingen aan het adres van David (57) en Louise (49) Turpin zijn niet mals. Ze zouden hun kinderen ondervoed, gefolterd, van hun vrijheid beroofd, mishandeld, en - in zeker één geval - ook seksueel misbruikt hebben. Alleen hun jongste kind, een peuterzoontje van twee, zouden ze gespaard hebben. En de honden, terwijl hun oudste dochter, 29 jaar, amper 37 kg woog toen ze gered werd. David en Louise Turpin pleiten onschuldig.