De foto op Facebook die alles veranderde: stiefvader staat terecht voor moord op baby in 1968



Joeri Vlemings

21u34

Bron: Washington Post 0 Cleveland Police 1968, een arbeiderswijk in Haverton Hill. David Dearlove gaat er op de foto met Paul Booth, het babyzoontje van zijn vriendin. Het ventje van amper 19 maanden zal enkele weken later thuis brutaal om het leven komen. 2015. Op Facebook ziet Peter, de broer van Paul, de foto weer opduiken in de feed van Dearloves zoon. Peter besluit te spreken. 2017. Dearlove staat terecht voor de moord op Paul.

Waarom is Peter Booth, vandaag 53, plots toch beginnen praten, na bijna vijftig jaar te hebben gezwegen? "Ik zag de foto op de Facebook van Dearloves zoon en werd woest", zei Booth aan de rechter. "Ik wou die foto daar niet, door wat hij Paul en mij had aangedaan." De herinneringen van wat hij had gezien toen hij amper drie was, kwamen weer boven bij Peter Booth. En dat geheugen wordt cruciaal in het proces tegen de nu 71-jarige Dearlove, want hij ontkent alles.

De doodsoorzaak van Paul Booth was duidelijk, zo werd herhaald in de rechtbank. De baby overleed aan de gevolgen van ernstige hersenschade, veroorzaakt door een schedelbreuk. De vraag was in 1968 en is in 2017 nog altijd: wat was de oorzaak van de schedelbreuk?

Volgens getuigenissen deze week mishandelde Dearlove de drie kinderen van zijn toenmalige vriendin, Carol Booth. Het ging om Peter, Paul en hun zusje, Stephanie. David Dearlove zou de kinderen bij vrieskou buitengesloten hebben, zou op Stephanie gaan liggen zijn en haar geslagen hebben als ze weende. Ook Peter kreeg stampen en klappen, beweerde hij, en Dearlove zou zijn hoofd in bed onder water gehouden hebben, "tot ik begon te stampen met mijn benen". "Hij verstopte zich onder het bed, greep je dan bij de enkels en sleurde je eruit zodat je je hoofd tegen de grond stootte".

Op 1 oktober voltrok zich dan het drama. Carol Booth klopte in paniek bij de buren aan. De buurman trof baby Paul bewusteloos aan, terwijl Dearlove hem probeerde te reanimeren. Een dokter werd geroepen, de kleine Paul werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij stierf.

Cleveland Police

Uit de autopsie bleek dat Paul heel wat blauwe plekken had opgelopen over een periode, waarin hij vermoedelijk mishandeld werd. Dearlove hield destijds vol dat het een ongeluk was, dat de baby uit het bed was gevallen. De blauwe plekken verklaarde hij als een gevolg van het spelen. Er waren geen harde bewijzen tegen David Dearlove noch tegen Carol Booth en de twee gingen vrijuit. In 1970 gingen ze uit elkaar. Carol stierf in de jaren 90.

Bij Peter Booth bleef het knagen. Als volwassene probeerde hij eerder al tweemaal tevergeefs het onderzoek te heropenen. Maar nooit gaf hij details over wat hij als driejarige had gezien. Tot de bewuste foto op Facebook. Hij praatte eerst met een nicht, die naar de politie stapte. Het leidde tot de arrestatie van David Dearlove.

"Een gil, een schreeuw"

Peter Booth deed zijn verhaal opnieuw voor de rechter. 's Nachts was hij uit zijn bed gekomen en naar beneden gegaan omdat hij honger of dorst had. Door een kier zag hij in de voorkamer David Dearlove en zijn broertje Paul. "Dearlove stond met zijn rug naar de deur en was Paul aan het rondzwieren. Hij hield hem vast bij de enkels, Paul met zijn gezicht naar het plafond. Een gil, een schreeuw en toen kwam mijn moeder uit de keuken binnen. Ze riep: 'Wat gebeurt er hier?'" Peter kreeg schrik en ging weer naar boven. In zijn bed herinnerde hij zich de "vreselijke bons".

Deze getuigenis stemt volgens experts overeen met de bevindingen van de autopsie destijds. De baby moet van hoger gevallen zijn dan van een bed om de zware schedelbreuk te kunnen verklaren.

Wordt vervolgd.