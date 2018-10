De foto die veel ophef veroorzaakt in Frankrijk: Macron, twee jongeren en een middenvinger Karen Van Eyken

Bron: Le Parisien, BFM-TV, Twitter 7 Vorige week deed Emmanuel Macron het eiland Sint-Maarten aan. Dat bezoek ging niet onopgemerkt voorbij. Een jongeman stak zijn middenvinger op terwijl hij poseerde met de Franse president. Bij onze zuiderburen is daarover flink wat opschudding ontstaan.

Macron bezocht het eiland - een overzeese gemeenschap van Frankrijk - een jaar nadat orkaan Irma er een ware ravage had aangericht. Tijdens dat staatsbezoek liet hij zich met twee jongeren fotograferen. Een kerel met blote bast toonde zijn middenvinger aan de camera.

In geen tijd ging het beeld viraal op sociale media. Een verbijsterde Marine Le Pen haalde uit op Twitter. "Ik vind geen woorden meer om mijn verontwaardiging uit te drukken. Frankrijk verdient dit niet. Dit is onvergeeflijk", schreef de voorzitster van het extreemrechtse 'Rassemblement National' (het vroegere Front National).

Ook de Franse president heeft ondertussen gereageerd op de polemiek. "Ik hou van alle kinderen van de République. Bovendien ben ik vergevingsgezind, zeker wanneer het om een jeugdzonde gaat. Ik wil niet leven in een wereld die gedreven wordt door haat. Door die attitude ben ik nu president van Frankrijk en niet Marine Le Pen."

Macron vertelde dat de jongeren na het nemen van de foto een gehandicapt meisje hadden geholpen dat hem wilde omhelzen. "Ze waren in staat tot deze prachtige daad omdat ik ze vol vertrouwen had aangekeken, omdat ik hen respecteerde. Dat is de Republiek", voegde hij daaraan toe. "Het is mijn bedoeling om de jeugd te helpen."

Een van de twee jongemannen op de foto (de kerel met bandana) is onlangs vrijgelaten uit de gevangenis na het uitzitten van een straf voor een overval. Op videobeelden is te zien hoe Macron hem de les leest. "We moeten het land opnieuw opbouwen. Je bent fysiek sterk. Je moet die stommiteiten niet herhalen. Die overvallen, dat is voorbij." De moeder van de jongeman was ook aanwezig tijdens het gesprek. Ze was in tranen en knuffelde de president.

