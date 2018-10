De foto die door merg en been gaat: "Zo kan iedereen zien in welke nachtmerrie wij terechtgekomen zijn” Sven Van Malderen

19 oktober 2018

13u05

Bron: Daily Mail 1 Een stomp in de maag: dat effect wilde Zach Kincaid bereiken door een foto van zijn overleden vrouw in haar doodskist op Facebook te zetten. Krystil maakte geen schijn van kans toen ze terugkeerde van het werk en een dronken spookrijder haar pad kruiste. Ze was op dat moment acht maanden zwanger. “Zo kan iedereen zien in welke nachtmerrie wij voor de rest van ons leven terechtgekomen zijn”, klinkt het.

“Ik doe dit niet uit wraak, wel om anderen te waarschuwen. Mijn echtgenote en mijn dochter mogen niet voor niets gestorven zijn. Misschien redden ze zo levens, het is mijn manier om hen te eren.”

De wereld van Kincaid stortte in toen Krystil op 9 september met haar minivan in Hemet (Californië) aangereden werd. Marcos Forestal reed maar liefst 137 km/u op een baanvak die niet voor hem bestemd was. Tot overmaat van ramp zat hij ook nog eens dronken achter het stuur.

“Twee seconden, langer duurde het niet”

De vrouw was op dat moment net met Zach aan het bellen. “Plots hoorde ik die schreeuw. Twee seconden, langer duurde het niet. Maar ik blijf haar kreet nu in vertraagd tempo in mijn hoofd horen. Daarna volgde het oorverdovende geluid van het ongeval zelf. Ik dacht dat ze over de kop gegaan was, maar dat bleek achteraf gezien niet het geval. Dan was er enkel nog stilte. Ik hoorde haar niet meer ademen, dat moment leek eindeloos te duren.”

Gelukkig kwam er snel hulp opdagen. Zach ving -nog steeds via de telefoon- op dat zijn grote liefde in leven was. Maar met haar benen zat ze vast in het wrak, intussen was er ook brand ontstaan. “’Ze is zwanger’, schreeuwde ik. ‘Is de baby oké?’ Stel je mijn onmacht voor, ik was 725 kilometer van haar verwijderd.”

“Dokter huilde met me mee”

Brandweermannen doofden in allerijl het vuur. Een agente vertelde Zach vervolgens dat zowel Krystil als de ongeboren baby nog een hartslag had. “Op dat moment ging ik er nog van uit dat alles goed zou komen. Helaas was er die nacht geen vlucht meer voorhanden.”

Enkele uren later belde een vrouwelijke dokter met veel slechter nieuws: hun dochter -die Avalynn had moeten heten- had het niet gehaald. “Ze huilde met me mee aan de telefoon. Ze vertelde hoe perfect ze eruitzag. Ze was helemaal volgroeid, met een volle bos haar en mollige wangetjes. Ik had nog maar vier uur, dan zou de lijkschouwer haar meenemen.”

“Ik smeekte om een uitzondering te maken, maar dat kon echt niet. Ik moest tot 26 september -de dag van haar begrafenis- wachten om haar voor het eerst te zien en te kunnen vasthouden.”

Met Krystil ging het intussen ook van kwaad naar erger. Het enige dat nog werkte, was haar hart. Uiteindelijk zou ze de ongelijke strijd verliezen. “Onze drie kinderen en mijn stiefdochter dachten dat ze er een zusje zouden bijkrijgen. In plaats daarvan moesten ze afscheid nemen van haar én hun mama. Onmenselijk hard.”

Beelden live uitgezonden

Tot overmaat van ramp bleek Forestal beelden van het ongeval live uitgezonden te hebben. “Kijk wat er gebeurd is, jongens. Ik heb een ongeluk gehad”, liet de bokser optekenen. “Een wagen kwam plots voor mij opgedoken. Zie wat er nog van overblijft.”

De stoppen van Zach sloegen helemaal door toen hij dat filmpje onder ogen kreeg. “Hij schoof de schuld gewoon in de schoenen van mijn echtgenote. In de achtergrond zag ik haar wagen intussen in vlammen opgaan. Ik kon mijn eigen ogen niet geloven. Hij was zelfs niet mans genoeg om haar te gaan helpen. Hou tenminste haar hoofd recht, zodat ze kan ademen. Of probeer de vlammen te doven. Maar nee, het enige wat ik zag was een narcistisch iemand vol zelfmedelijden.”

En dan wist Zach dus nog niet eens dat Forestal dronken achter het stuur zat. De man riskeert voor de feiten een gevangenisstraf van tien jaar.

“Niet met opzet? Grappig...”

“Mijn dochter zat 36 weken in de buik, maar wordt niet eens als een mens beschouwd”, treurt Zach. “Intussen beweert de staat Californië dat die doodrijder het niet met opzet gedaan heeft. Grappig eigenlijk... Hij vlamt als een maniak op het verkeerde baanvak en botst zonder te remmen frontaal tegen mijn vrouw. Ik kan u zeggen dat hij zeker geen nobele bedoelingen had. Wedden dat hij binnenkort weer gaat drinken en feesten, zonder ook maar een spatje medeleven?”

“Welke boodschap krijgen mijn kinderen en ik nu? Dat mijn vrouw een wegwerpartikel is en dat mijn dochter een klompje cellen is. In zo’n wereld wil ik niet leven.”

Petitie voor strengere straffen

Kincaid is nu een petitie gestart via Change.org, met de bedoeling om dronken bestuurders strenger aan te pakken. “Ze moeten afgeschrikt worden. Nu komen ze er vanaf met een tik op de vingers en een voorwaardelijke straf. Dat moet veranderen.”

Ook de hartverscheurende foto moet daarbij helpen. “Mensen moeten met hun neus op de harde realiteit gedrukt worden. Dronkenschap achter het stuur maakt meer kapot dan enkel het leven van de dodelijke slachtoffers. Ik wil een gevoelige snaar raken. Kijk naar de nachtmerrie die ik nu elke dag beleef.”

Kincaid denkt nog elke dag aan zijn hartsvriendin. “Ik sta er nu helemaal alleen voor, dat schrikt me wel wat af. Verjaardagen, Kerstmis,... Al die fijne momenten zal ze nu moeten missen. Alles doet me nog aan haar denken. Ik moet verder leven met een grote leegte, alsof er een stuk van mij dood is.”