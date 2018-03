De Finnen zijn gelukkigste mensen op aarde. Maar kende jij al deze weetjes over Finland? KDR

14 maart 2018

19u20

Bron: Eigen berichtgeving 19 De Finnen zijn het meest gelukkige volk ter wereld. Dat blijkt uit de World Happiness Index van de Verenigde Naties . Zo veel weten we niet over die Finnen, daarom zochten we een hoop bekende, minder bekende en verrassende weetjes op.

Volgens het World Economic Forum is Finland - Suomi zoals het zelf noemen - hét veiligste land om op reis te gaan.

Het grootste deel van het land bestaat uit de regio Lapland, maar dat Land van de Lappen bestrijkt ook stukken van Zweden, Noorwegen en Rusland.

Het "land van de 1.000 meren" telt maar liefst 188.000 meren en het Noorderlicht is er vaak te zien. Je kan er kajakken en kanoën of gewoon de natuur intrekken maar het is ook een uitstekend fietsland.

De Finnen haalden op De Olympische Winterspelen zes medailles: een gouden, een zilveren en vier bronzen.

In Finland brengen mannen 8 minuten per dag meer door met hun (schoolgaande) kroost dan moeders. Dat blijkt uit een OECD rapport. Het is het enige land ter wereld waar de situatie al zo vergevorderd is.

6 december is een feestdag voor de Finnen, Neen, dan vieren ze geen sinterklaas, maar herdenken ze de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Russen.

Spanje heeft Sinterklaas, Finland heeft de kerstman. Die zou in Rovaniemi wonen.

Bijna iedereen heeft er trouwens een sauna.

Pesäpallois de nationale sport, zeg maar Finse baseball. Ook ijshockey en Formule 1 zijn er heel populair. Ze hebben dan ook drie wereldkampioenen Formule 1: Keke Rosbrg (1982), Mika Häkkinen (1998 en 1999) en Kimi Räikkönen én een veelvoud aan rallykampioenen.

Verkeersboetes staan in Finland overigens in verhouding met het inkomen. Resultaat: zelfs op lege wegen houdt iedereen zich aan de snelheidsimiet

Nokia is Fins.

In Finland slapen baby’s in een doos, en dat is daar heel normaal. Dat concept kadert binnen een ruimer, opvoedkundig principe, om de sterftecijfers bij pasgeborenen te doen dalen. In 1938 had Finland een uitzonderlijk hoog sterftecijfer bij baby’s, waarbij zo’n 65 pasgeborenen op 1.000 overleden. Onder meer door dit concept behoort Finland momenteel tot de landen met de laagste sterftecijfers bij baby’s ter wereld.

Tweemaal feest! Finnen vieren hun verjaardag én hun naamdag.

Sinds januari vorig jaar betaalt Finland een maandelijks basisinkomen uit aan 2.000 willekeurig gekozen werklozen.

Finnen jagen vaak op elanden omdat er teveel zijn en omdat ze verkeersongelukken veroorzaken. In 2016 gaf Finland jagers toestemming om 46 wolven te schieten, goed voor 20% van het wolvenbestand van het land.

Alcohol is er peperduur. Veel Finnen nemen vanuit Helsinki de 'booze-cruise' naar Estland om goedkopere alcohol in te slaan. Alcoholgebruik was tien jaar geleden in Finland uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak - nog voor hart- en vaatziekten, ongelukken en kanker.

De Finse overheid wil de bestaande alcoholwetgeving hervormen, opdat supermarkten in de toekomst zwaardere bieren en dranken mogen verkopen. Momenteel mogen die alleen worden verkocht in staatswinkels met beperkte openingstijden. Reguliere biertjes en dorstlessers zoals mixdrankjes met een laag alcoholpercentage zijn wel verkrijgbaar in supermarkten. Ook kortingsacties zoals ‘happy hour’ in de horeca zouden volgens het wetsvoorstel toegelaten worden. De wet is nog niet aangenomen.

Neen, deze lijst is niet volledig...

