De enorme ambitie van India: alle plastic tassen, kopjes, borden, flesjes én rietjes worden gebannen Redactie

11 september 2019

16u29

Bron: CNN 6 Mahatma Gandhi’s verjaardag wordt dit jaar een dag om niet snel te vergeten. Op die dag, 2 oktober, start India met de eerste fase om alle wegwerpplastic uit het land te bannen. Met 1,3 miljard inwoners wordt dat een hele uitdaging.

Een jaar geleden al beloofde de Indische eerste minister Narendra Modi dat India tegen 2022 alle soorten plastic voor eenmalig gebruik zou elimineren. Vanaf 2 oktober begint het land die grote uitdaging aan te gaan. Dan worden plastic tassen, kopjes, borden, kleine flesjes, rietjes en bepaalde soorten zakjes voor goed verbannen uit het land.

In een speech die Modi gaf op de Indische Dag van de Onafhankelijkheid op 15 augustus, vroeg hij de burgers de kwestie serieus te nemen. Hij riep op om mee te helpen het wegwerpplastic op te ruimen. “Ik dring er bij industriëlen, technici en start-ups op aan een manier te vinden om plastic te recycleren”, sprak Modi. “Plastic voor eenmalig gebruik is de hoofdoorzaak van veel van onze problemen. Enkel als we samenwerken, kunnen we het oplossen.”

De afvalberg in het oosten van New Delhi is naar verluidt op weg om over enkele maanden de Taj Mahal, die 73 meter hoog is, in te halen, zegt CNN. De eerste fase van het project zou tot tien procent minder plastic afval moeten leiden. In een land zoals India, waar 70 procent van al het plastic weggegooid wordt, kan het een begin zijn van een volledige verandering.