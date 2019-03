De engeltjes van Rinke Terpstra waren op, daar in die Utrechtse tram Wietse Koen

24 maart 2019

08u45

Bron: AD 0 Rinke Terpstra (49) had altijd een engeltje op zijn schouder. Behalve maandagochtend in de Utrechtse tram. Zijn ouders en broer vertellen over de schietpartij.

Het was maandag, net na vijven, toen de telefoon bij Watze Terpstra (82) en Hilly Terpstra-Jongsma (80) in het Overijsselse Gramsbergen overging. De krieltjes stonden te pruttelen. Hilly zette het aanstaande maal op zacht en nam op. Het was hun schoondochter. Ze had heel slecht nieuws, snikte ze. “Rinke leeft niet meer.” Hilly kon niet anders dan heel hard huilen. “De tram?”, vroeg ze plots. Inderdaad, hun zoon bleek een van de drie slachtoffers die was omgekomen bij de schietpartij in de Utrechtse tram. “Ik weet niet waarom ik het vroeg. Ik dacht het opeens”, aldus Hilly in een interview met de Leeuwarder Courant.

Zo’n ingeving had Hilly al eens eerder toen Rinke een klein jongetje was, ze op Curaçao woonden en het dak van hun huis werd vervangen. Ze had hem uit zijn ledikantje gehaald en luttele seconden later zakte er een pak met dakpannen door het dak. Het plofte precies op het hoofdeinde van het bedje.

