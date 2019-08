Exclusief voor abonnees De eindstrijd van de oorlog in Syrië: een giftige mix van belangen Cyril Rosman

28 augustus 2019

16u10

Bron: AD 0 Het kalifaat van IS mag dan zijn verdwenen, de Syrische oorlog is nog steeds een giftige mix van politieke belangen en radicale ideologieën. De bloederige eindstrijd ontvouwt zich nu langzaam in en rond de provincie Idlib, het laatste gebied dat nog in handen is van de oppositie.

In het noordwestelijke hoekje van Syrië, tegen de Turkse grens, is het een drukte van belang: er zijn Syrische militairen, Russische soldaten, Turkse legereenheden, jihadistische terroristen, Arabische milities, Koerdische strijders en van alles ertussenin. En oh ja: er leven ook nog zo’n drie miljoen burgers, deels in vluchtelingenkampen en kapotgeschoten huizen.

De oorlog in Syrië duurt al acht jaar, maar het eindspel lijkt zich hier af te spelen. Lokaal en op internationaal geopolitiek niveau. Waar jihadisten tegen jihadisten vechten en Syrische vliegtuigen vorige week een Turks militair konvooi bestookten. Wat zijn de belangrijkste conflicten en waarom zijn er nog tientallen Nederlandse jihadisten in het gebied?

