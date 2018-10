De duiventil in het Witte Huis: minister Mattis zal volgens Trump "mogelijk vertrekken" kv

14 oktober 2018

17u00

Bron: Reuters, The Guardian, Axios 0 Is minister van Defensie James Mattis de volgende die het Witte Huis verlaat? Volgens president Trump zit die kans erin. Dat zei hij tijdens een interview voor het CBS-programma 60 Minutes , dat vanavond uitgezonden wordt.

Journaliste Lesley Stahl vroeg in 60 Minutes aan Trump of Mattis op het punt staat te vertrekken. "Wel, dat weet ik niet", antwoordde de president. "Hij heeft me dat niet verteld."

"Wil je dat?" ging Stahl verder. "Ik heb een erg goede relatie met hem", reageerde Trump. "Ik heb twee dagen geleden nog met hem geluncht. Ik heb een erg goede relatie met hem. Het kan zijn dat hij dat doet. Ik denk dat hij een soort van Democraat is, als je de waarheid wil weten. Maar generaal Mattis is een goeie kerel. We kunnen het erg goed met elkaar vinden. Hij zou kunnen vertrekken. Ik bedoel, op een bepaald ogenblik vertrekt iedereen. Iedereen. Mensen vertrekken. Zo is Washington."



Mattis is een oud-generaal van het Amerikaanse marinierskorps. In een boek van Bob Woodward, dat vorige maand gepubliceerd werd, schreef de gerenommeerd journalist dat Mattis Trumps vraag om de Syrische president Assad te vermoorden heeft genegeerd. Volgens het boek zou Mattis ook gezegd hebben dat Trumps kennis van de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea te vergelijken is met die van een "kind uit het vijfde of zesde leerjaar". Mattis ontkent die berichten.

Duiventil

Tijdens Trumps eerste 20 maanden in het Witte Huis, vertrokken in totaal al 28 hooggeplaatste ambtenaren. Dat is veel meer dan onder eender welke andere president in minstens 40 jaar. Vorige week kondigde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley nog haar ontslag aan. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson werd in maart van dit jaar aan de deur gezet, negen dagen later werd ook veiligheidsadviseur H.R. McMaster bedankt voor bewezen diensten.