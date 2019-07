De drilboor, de spade of de emmer: na vier jaar is bekend welke arbeider schat van 500.000 euro mee naar huis mag nemen Sven Van Malderen

03 juli 2019

16u35

Bron: Ouest-France.fr 0 De man met de drilboor, de man met de spade en de man met de emmer. De intro klinkt als het begin van een slechte mop, maar voor de betrokkenen was het vier jaar lang bittere ernst. Een rechter heeft nu beslist wie van hen naar huis mag met zeventien goudstaven, ter waarde van 500.000 euro.

De drie arbeiders waren op 21 juli 2015 in het kader van renovatiewerken een kelder aan het afbreken in Vouzon (Loir-et-Cher). De kerel met de spade botste al snel op een betontegel. De man met de drilboor wurmde zich vervolgens een weg doorheen het harde materiaal, waarna de eerste de klus weer overnam.

Hij was ook diegene die als eerste de afgesloten plastic doos aantrof. Een explosief, werd eerst nog gedacht.

Groot was hun verbazing echter toen bleek dat er tien goudstaven bleken in te steken. Maar het werd nog mooier, met een tweede en zelfs een derde doos. 34 goudklompjes in totaal, met een geschatte waarde van zo’n miljoen euro.

139.000 euro voor elk

Maar hoe moest de buit nu verdeeld worden? De eigenaar van het gebouw hield de helft voor zich en stelde voor om een groot deel van de overschot eerlijk te verdelen onder de drie werknemers. Zij zouden elk 139.000 euro krijgen. Daarnaast wilde hij ook nog hun ploegbaas, de werkgever én de technisch directeur van het bedrijf trakteren op een stevige bonus.

Zo veel generositeit, daar kon de man met de drilboor niet mee om. Hij spande een proces aan en kreeg twee jaar geleden nog gelijk ook. Er waren slechts twee eerlijke vinders, oordeelde de rechtbank. Die kaderleden hadden er niets mee te maken en ook de man met de emmer stond er in feite te ver van af. Kassa kassa dus voor diegenen die de spade en de drilboor vasthielden.

“Laatste vijftien seconden cruciaal”

Maar daar stopt het verhaal nog niet: de man met de spade ging in beroep omdat hij oordeelde dat hij als enige recht had op de schat. Hij was tot slot diegene die als eerste de goudstaven aangeraakt had. De rechter ging mee in zijn redenering en dus trekt hij nu aan het langste eind.

“Het was niet hun bedoeling om een schat te vinden en dus kan er geen sprake zijn van meerdere ‘winnaars’. Wie de goudstaven blootlegde, heeft in dit geval alle recht van spreken”, luidde het oordeel van het hof van beroep in Orléans.

En dus moet de eigenaar van het gebouw het miljoen delen met de arbeider die de spade vasthield. “De rechters hebben alle foto’s en getuigenissen bestudeerd. De versie van mijn cliënt is de meest geloofwaardige”, besluit zijn advocaat Antoine Béguin. “De laatste vijftien seconden bleken cruciaal. Hij heeft de stukjes beton weggeveegd en vervolgens zijn hand op de doos gelegd. Dat maakt van hem de eerlijke vinder.”