De door IS vernietigde Grote Moskee van Mosoel verrijst TTR

24 april 2018

13u26

Bron: Belga 0 Irak zal met de hulp van de Verenigde Naties (VN) en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de door terreurgroep Islamitische Staat (IS) vernietigde Grote Moskee van Mosoel heropbouwen. De VN-organisatie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen Unesco spreekt van een "historisch partnerschap" dat qua omvang geen voorgaande heeft.

De Grote Moskee, ook bekendstaat als de al-Noerimoskee, gaat terug tot de twaalfde eeuw. Kenmerkend was haar scheve minaret. Een andere naam was bijgevolg ook "al-Hadba" (De Gekromde) of "De Scheve Toren van Mosoel".

De moskee had ook een bijzonder symbolische betekenis voor het kalifaat dat IS had uitgeroepen. De jihadisten namen in 2014 Mosoel in, om er een bastion van te maken. Naar het einde van de Slag om Mosoel toe vernietigde IS in juni 2017 het bouwwerk.

Gisteren ondertekenden Irak, de VAE en de Unesco een akkoord waarbij de Golfstaat 41,3 miljoen euro ter beschikking van de heropbouw van Mosoel stelt, ook van de Grote Moskee. Die reconstructie zal jaren vergen.