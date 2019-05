De doodstrijd van Theresa May in 10 grimassen AW

24 mei 2019

12u44 0 De Britse premier Theresa May heeft haar vertrek aangekondigd. Ze neemt op 7 juni ontslag als leider van de Conservatieve Partij en blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. May lag al een tijdje onder vuur waardoor haar premierschap een ware lijdensweg geworden was. Volgende beelden spreken voor zich.

1. Onverwacht premierschap

Theresa May droomde er al van jongs af aan over om premier te worden. Maar door de nakende brexit was haar premierschap een vergiftigd geschenk. De voormalige premier David Cameron leek dat te beseffen en trad tot verbazing van vriend en vijand af. Ook brexiteer Boris Johnson deed geen gooi naar het partijleiderschap.

2. Brexit

Theresa May greep haar kans. Drie weken na het Britse referendum, op 13 juli 2016, verhuisde May naar Downing Street 10 waar ze aan de slag ging als premier. Ze kreeg de loodzware taak om de brexit in goede banen te leiden, een taak waar ze dapper haar tanden inzette.



3. Brexitakkoorden

Ondanks alle debacles waarmee May geconfronteerd werd - denk maar aan de talrijke brexitakkoorden die het Brits parlement één voor één wegstemde - kreeg ze veel lof voor haar doorzettingsvermogen en onuitputtelijke creativiteit. Met luide stem probeerde ze het Britse Lagerhuis rustig te houden als ze sprak.

4. Danspasjes

Anderzijds was er veel kritiek op haar voorgekauwde antwoorden, gebrek aan empathie en houterigheid. Dat imago probeerde ze enkele keren van zich af te schudden met enkele danspasjes. Zo besteeg ze het podium tijdens een congres van de Conservatieven terwijl ‘Dancing Queen’ van ABBA doorheen de boxen galmden. Haar geforceerde danspasjes gingen al snel de wereld rond.

5. Onderhandelingen met Brussel

Al snel zou het lachen de Britse premier vergaan. Ze sloot dan wel een brexitdeal met de EU, maar die is herhaaldelijk weggestemd door het Britse Lagerhuis. Meermaals keerde Theresa May met hangende pootjes terug naar Brussel om nieuwe toegevingen te doen.

6. Groeiende verdeeldheid

Intussen groeide de verdeeldheid binnen het parlement alsook bij de bevolking. Het verschil tussen de zogenaamde brexiteers (hevige voorstanders van een brexit) en remainers (voorstanders van het lidmaatschap van de EU) werd steeds groter. En May haar tactiek om beide kampen te vriend te houden werkte niet meer.

7. Eerste motie van wantrouwen

In december 2018 volgde er een eerste motie van wantrouwen die Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn indiende tegen de conservatieve regering. Als bij wonder overleefde May die stemming.

8. Lokale verkiezingen

Terug naar de orde van de dag: de nakende brexit én de lokale verkiezingen in mei 2019. Daar krijgen de Conservatieven van premier Theresa May de rekening gepresenteerd voor de brexitchaos. Dat geldt overigens ook voor de grootste oppositiepartij Labour van Jeremy Corbyn. De twee grootste partijen van het land lijden zware verliezen. “Laten we een deal maken”, zei Theresa May daarop tegen Jeremy Corbyn.

9. Geruchtenmolen

Maar May en Labour blijven koppig hun visies op de brexit volhouden. Er gaan steeds meer geruchten de ronde dat Theresa May aan het einde van haar premierschap is beland. Het machtige 1922 Committee, de fractievergadering van de Conservatieve partij, zou broeden op een plan om Theresa May de deur te wijzen.

10. Het einde

“Ik heb mijn best gedaan om een EU-referendum te respecteren. Ik heb de voorwaarden van het vertrek opgesteld, nieuwe relaties opgebouwd met de partnerlanden. Ik heb parlementsleden proberen te overtuigen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb drie keer geprobeerd.”, zei een geëmotioneerde May vandaag na een gesprek met de voorzitter van het 1922 Committee. En zo kondigde de Britse premier het einde van haar lange doodstrijd aan: op 7 juni 2019 eindigt haar lijdensweg.

Meer over Theresa May

politiek