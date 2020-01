De dolle zoektocht van de drugsmaffia naar een verloren partij cocaïne van 310 kilo HR

13 januari 2020

11u50

Bron: Ekstrabladet, JytskeVestkysten, Avisen 4 Drugs Een Deense rechtbank heeft vrijdag een uitspraak gedaan over een waanzinnig verhaal waarbij zeven leden van de Belgische en Nederlandse drugsmaffia dagenlang op zoek gingen naar een verloren partij cocaïne van 310 kilo. De drugs met een straatwaarde van 120 miljoen euro waren in Antwerpen per ongeluk op een boot naar Denemarken beland. Het begin van een dolle zoektocht.

Het verhaal, dat start in juli 2015, zou gerust kunnen dienen als filmscenario. Het start in Brazilië, waar drugssmokkelaars 310 kilo cocaïne verstoppen in een container die op weg is naar de Antwerpse haven. Bedoeling was dat de container een week in Antwerpen zou blijven staan, vooraleer hij verder zou reizen naar Denemarken. Een week, dat geeft de uithalers van dienst ruim voldoende tijd om de drugs op te pikken.

Alleen liep het deze keer niet zoals verwacht. Ook in de keten van drugsleveringen loopt er al eens iets fout. Zo kwam het dat de container nog op de dag van zijn aankomst op een schip belandde dat koers zette naar de Deense havenstad Fredericia. En weg was de coke.

Met VW Polo op reis

Een klein probleempje met grote financiële gevolgen. Dat kon de drugsmaffia niet zomaar laten passeren. Daarom stappen op 11 juli 2015 in Rotterdam vier mannen in een VW Polo. Hun opdracht: de kostbare lading gaan zoeken in Denemarken.

Bij hun aankomst die avond in Fredericia, reden ze meteen naar de haven. Tot diep in de nacht gingen ze op zoek, maar zonder resultaat. Om 4.30 uur checkten ze in bij hotel Svanen in Billund, op ongeveer 45 minuten rijden van de haven in Fredericia, klaar voor een volgende stap in hun actieplan.

Track-and-trace

In het hotel palmden ze een computer in en probeerden met een track-and-trace systeem de exacte locatie van de container te achterhalen. Vervolgens reden ze opnieuw naar de haven voor een urenlange zoektocht, maar helaas voor hen alweer zonder succes.

Versterking uit België

De vier Nederlanders - allemaal twintigers, drie van Turkse en één van Marokkaanse afkomst - waren de wanhoop nabij. Ze belden naar hun vrienden in België voor hulp en die kregen ze ook. De drugsmaffia uit Antwerpen stuurde nog drie Belgen achterna. Op 12 juli om 2 uur ’s ochtends kwamen ze aan in Fredericia.

Het groepje, een brigade van zeven man intussen, ging de hele nacht in de haven op zoek. Rond 7 uur ’s ochtends keerden ze terug naar hun hotel, nog steeds zonder de drugs. Wat er zich tijdens die nachtelijke zoektochten exact heeft afgespeeld is niet duidelijk, maar het zullen ongetwijfeld spannende uren geweest zijn.

Nachtelijke zoektochten

Een dag later, op 13 juli, speelden zich nog een laatste keer exact hetzelfde scenario af, maar opnieuw zonder vruchtbaar resultaat. En al zouden ze de container gevonden hebben, dan nog zou het aartsmoeilijk geweest zijn de beveiliging en camera’s te omzeilen en de drugs over te laden. Daarom besloot het groepje van zeven om zonder de cocaïne terug naar de lage landen te rijden.

Grootste drugsvangst ooit

Een dag later werd bij een bedrijf in Esbjerg de grootste drugsvangst ooit in Denemarken gedaan. De 310 kilo waren volgens de Deense politie zo zuiver, dat ze versneden makkelijk 1,2 ton zouden opleveren en te verkopen waren voor 120 miljoen euro.

Bij het politieonderzoek kwamen de zeven speurneuzen van de Belgische en Nederlandse drugsmaffia al snel in beeld. Ze werden allemaal opgepakt in België en Nederland en uitgeleverd aan Denemarken. Ze zaten er in de cel tot aan hun proces, dat in december 2016 tot een verrassing van formaat zou leiden.

Gebrek aan bewijzen

De zeven mannen riskeerden celstraffen van 10 tot 14 jaar, maar volgens de rechtbank van Kolding was er geen enkel bewijs dat ze eigenaar van de drugs waren, of zelfs niet dat ze in het bezit ervan wilden komen. Er was enkel sprake van verkenning, en een vruchteloze zoektocht.

De vier Nederlanders en drie Belgen werden volledig vrijgesproken. Meer nog: de rechtbank vond dat ze onredelijk lange tijd waren opgesloten en dus recht hadden op een schadevergoeding. Ze dienden dan ook een claim in voor een schadevergoeding van in totaal 3,5 miljoen Deense Kronen, bijna 470.000 euro.

Schadevergoeding

De rechter ging er gedeeltelijk op hun eis in en kende de drugscriminelen 155.000 euro Deens belastinggeld toe als schadevergoeding. Het parket ging evenwel in beroep tegen die uitspraak. Vrijdag hakte een hogere Deense rechtbank de knoop door en besliste dat de zeven geen cent krijgen. Ze draaien wel op voor de gerechtskosten.