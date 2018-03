De dokter zei dat de pijn tussen haar oren zat. Tot deze foto genomen werd TK

Georgia McLennan was een gezonde 23-jarige vrouw toen ze op de laatste dag van 2016 ineens hevige pijnscheuten begon te voelen. Maandenlang liep ze van de ene dokter naar de andere, maar niemand wist wat er precies met haar scheelde. Een arts suggereerde zelfs dat de pijn een mentaal probleem was, tot een scan onthulde dat haar lichaam verteerd werd door kanker.

De knappe Georgia had het schijnbaar allemaal: ze had een knappe vriend, een veelbelovende studie als verpleegster en was gezegend met een uiterlijk om jaloers op te zijn. Haar gezonde voorkomen maskeerde echter dat haar lichaam tegen een zware ziekte vocht. Drie maanden lang kampte ze met zware pijnen en ging ze bijna wekelijks bij een dokter langs. "Op een bepaald moment was ik zo opgeblazen dat ik zwanger leek", aldus Georgia.

Geen enkele dokter legde de link met kanker. Een iemand schreef haar medicatie voor maagzweren voor, terwijl haar huisarts vroeg of ze wel zeker was dat 'de pijn niet tussen haar oren zat'. Uiteindelijk kreeg ze pas eind mei 2017 een scan voorgeschreven. "Toen werd meteen duidelijk dat het serieus was", vertelt de jonge vrouw. De foto's toonden immers dat haar hele buikholte vergeven was met tumoren. "Ze dachten dat ik het weekend niet zou overleven; dat ik zou sterven voor de resultaten van de biopsie werden vrijgegeven."

De toekomstige verpleegster bleek aan Burkitt-lymfoom te lijden, een zeer agressieve en snelgroeiende lymfeklierkanker die tumoren veroorzaakt in de borst en buikholte. In het geval van Georgia zaten er gezwellen in haar milt, lever en longen. De vrouw was helemaal in shock. "Ik denk dat ik maar één keer gehuild heb, toen ik het aan mijn ouders vertelde. Het drong gewoon niet door."

Agressieve behandeling

Georgia bleef echter niet bij de pakken zitten en besloot te vechten voor haar leven. Ze onderging een agressieve behandeling, met drie maanden van bijna dagelijkse chemotherapie en injecties in het ruggenmerg. Ze documenteerde haar reis ook op Instagram. "Ik ben zo dankbaar dat ik zo'n geweldige vrienden en familie heb, en dat ik een behandeling onderga - ook al word ik er ziek van", schreef ze bij een van de foto's.

En beetje bij beetje keerde het tij. Georgia ging van een lichaam vol kanker naar een lichaam in remissie, en droomt er intussen van om verpleegster op de oncologie-afdeling te worden. "Ik denk dat ik mensen steun kan bieden en dat ik goed zal begrijpen wat ze meemaken", klinkt het. "Ik geloof dat je positieve energie moet uitstralen, en dat je die dan terugkrijgt als het nodig is."