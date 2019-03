De Croo ziet risico op harde brexit slinken bvb

06 maart 2019

14u37

Bron: Belga 0 Ruim drie weken voor het geplande Britse vertrek uit de Europese Unie heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vandaag een werkbezoek gebracht aan Londen. "Een big bang, met alle chaotische gevolgen van dien, dat is toch een spoor dat men hier meer en meer aan het verlaten is", concludeerde De Croo na gesprekken met zijn ambtgenoot Philip Hammond en met parlementsleden.

"Het idee van een harde brexit op 29 maart is toch ongeveer van tafel aan het verdwijnen. Dat is een goeie zaak: de impact ervan op onze economie, jobs en kmo's zou enorm zijn", zei De Croo na zijn onderhoud met Hammond in Downing Street. "Anderzijds is er nog veel onduidelijkheid over welke richting we uitgaan op iets langere termijn."

In principe vertrekken de Britten op 29 maart uit de EU, maar dat is allesbehalve zeker. Volgende week wordt cruciaal. Eerst stemt het Britse parlement opnieuw over het echtscheidingsverdrag dat premier Theresa May heeft gesloten met haar Europese collega's. Lijdt ze een nieuwe nederlaag, dan buigen ze zich over een brexit zonder akkoord, en, indien dat ook geen optie blijkt, over uitstel.



De Croo hoorde vandaag in politiek Londen meer en meer over uitstel spreken, maar het is ook nog helemaal niet duidelijk tot wat zo'n verlenging van de onderhandelingen zou kunnen leiden. "Je kan brexit met drie maanden uitstellen, maar de enorme verdeeldheid hier, die blijft natuurlijk bestaan", stelde de minister vast.

België moet zich sowieso blijven voorbereiden op alle scenario's, betoogde De Croo. De douane heeft intussen 150 extra mensen gerekruteerd en zoekt nog minstens evenveel bijkomende werknemers. Maar ook het bedrijfsleven, en dan vooral de kmo's, moet zich schrap zetten.

Tot nu toe is ongeveer 40 procent van de bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk administratief in orde. "We zien intussen ook veel bedrijven die de inspanning niet gaan doen omdat hun handel met het VK zo beperkt is, maar er zijn er toch nog veel die de komende twintig dagen een aantal stappen moeten zetten", besloot De Croo.