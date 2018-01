De Croo: "Congo is afgegleden naar een uitgewerkt systeem van zelfbediening" SVM

27 januari 2018

15u49

Bron: Belga 0 Ondanks de verslechterde relaties met het regime van president Joseph Kabila blijft België voortwerken in Congo ten gunste van de bevolking. "Wij wensen niet mee te werken aan de escalatie waar de Congolese overheid duidelijk op uit is", verzekert minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in 'De Standaard'.

Tussen Kabila en de Belgische regering gaat het almaar slechter. Begin dit jaar besloot België om 25 miljoen euro aan samenwerkingsprojecten met de Congolese regering stop te zetten en te heroriënteren naar rechtstreekse humanitaire hulp voor de bevolking. Als reactie daarop kondigde Kinshasa deze week aan dat ons land het kantoor voor ontwikkelingssamenwerking moet sluiten. Daarnaast haalde Kabila, zonder één land met naam te noemen, fors uit naar de internationale gemeenschap.

België zal volgens De Croo kalm reageren en verder blijven werken met de Congolezen op het vlak van landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. "Maar als Kinshasa ons echt dwingt om te stoppen met dat werk, dan moet de Congolese regering ook stilstaan bij de gevolgen voor haar burgers", waarschuwt de vicepremier van Open Vld.

"Ik zie geen enkele partner"

Volgens De Croo is het uitstippelen van een ontwikkelingsbeleid met de Congolese regering op dit moment niet mogelijk. "Ik zie op dit moment geen enkele partner bij de Congolese overheid met wie dat mogelijk is. Congo heeft geen overheid meer, maar is afgegleden naar een uitgewerkt systeem van zelfbediening."

Niet elke lidstaat van de Europese Unie lijkt echter bereid om de harde aanpak van België zomaar te volgen. "Vroeger slaagden we erin gezamenlijke EU-sancties tegen Congo goed te keuren. Dat lukt tegenwoordig minder goed", stelt De Croo vast. Maar hij verzekert dat België niet ondoordacht te werk gaat en wel degelijk impact heeft. "Wij staan aan de kant van de Congolese bevolking, die in alle vrijheid een politieke leider wil kiezen. België blijft één van de belangrijkste motoren voor ontwikkeling in Congo, wij willen vermijden dat die motor stilvalt."