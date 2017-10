De Croo over referendum Catalonië: "Dolgedraaid nationalisme lost niets op" KVDS

08u04

Bron: Belga 0 belga Dolgedraaid nationalisme langs beide kanten lost niets op en leidt alleen tot een onmogelijkheid om rond de tafel te gaan zitten, terwijl alleen daar stappen vooruit kunnen worden gezet. Zo reageert vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) op het referendum in Catalonië en het brute geweld dat daarmee gepaard ging.

Premier Charles Michel was gisteren het eerste staatshoofd om het geweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum te veroordelen. Hij krijgt daarbij de steun van zijn liberale vicepremier De Croo. "Het is duidelijk dat als mensen zich willen uiten, de oplossing niet inhoudt dat je de anti-oproerpolitie stuurt en geweld gebruikt", reageerde de Open Vld'er zonet in De Ochtend op Radio 1.

Lees ook Oproep tot algemene staking op dinsdag in Catalonië

Hij wil de komende uren afwachten hoe Spanje zelf met de situatie omgaat. "Het soort dolgedraaid nationalisme dat je hier ziet aan beide kanten, lost niets op", aldus De Croo. Hij verzet zich tegen het beeld waarbij je "op een eiland kan leven en alles naar je zin hebt. Zo zit de wereld niet in elkaar. Alle grote uitdagingen die we kennen, ga je alleen oplossen door samen te werken".



Bemiddelingsrol

Op de vraag of ons land een bemiddelingsrol moet spelen, houdt De Croo voorlopig de boot af. "Een bemiddelingsrol krijg je alleen als je dat wordt gevraagd, niet door die zelf op te eisen", luidt het. "Uiteindelijk zijn het de Spanjaarden zelf die het zullen moeten doen."



De Croo verwacht overigens geen probleem binnen de regering. "Ik zie niet in waarom. Ik lees vanuit N-VA vooral appreciatie over het veroordelen van het geweld door de regering. Ik denk dat we het daar voorlopig bij kunnen houden", besluit de liberale vicepremier.