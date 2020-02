De Croo op blitzbezoek in New York om Veiligheidsraad voor te zitten jv

26 februari 2020

06u26

Bron: belga 2 Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) stapt vandaag op het vliegtuig naar New York. Morgen zit hij er de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor. Die zal in het teken staan van de humanitaire situatie in Syrië. 's Avonds keert hij weer terug naar België.

De Croo arriveert woensdagmiddag (lokale tijd) in New York. Zijn blitzbezoek staat volledig in het teken van de VN. In de namiddag gaat de ontslagnemende vicepremier meteen langs bij enkele vertegenwoordigers van de internationale organisatie.

Donderdagochtend begint met een ontbijtvergadering van de tien verkozen leden van de Veiligheidsraad. Momenteel zijn dat naast België de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Estland, Indonesië, Niger, Saint Vincent en de Grenadines, Tunesië, Vietnam en Zuid-Afrika. Mogelijk schuift voor Duitsland ook minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aan.

Meteen daarna vindt de vergadering van de Veiligheidsraad plaats. Aangezien ons land in februari voorzitter is van het belangrijkste VN-orgaan, zal De Croo die in goede banen leiden. Tijdens de zitting worden met name humanitaire corridors in Syrië besproken. Het gaat om grensovergangen waarlangs hulp gestuurd kan worden naar delen van het land die niet onder controle zijn van president Bashar al-Assad.

Russisch njet

In januari besliste de Veiligheidsraad na een wekenlange impasse om twee humanitaire corridors in te stellen in Syrië tot en met juni, via twee Turkse grensposten. Het ging om een herwerkte resolutie van België en Duitsland, die ook crossborderhulp via Irak wilden toelaten maar daarbij stootten op een Russisch njet. Rusland is een militaire bondgenoot van Syrië.

Tegelijk vroeg de Veiligheidsraad aan secretaris-generaal Antonio Guterres om de mogelijkheden voor een humanitaire corridor via Irak te onderzoeken. Zijn rapport, dat donderdag wordt voorgesteld tijdens de vergadering van de raad, zal het startschot zijn voor de diplomatieke en politieke gesprekken over wat er na juni moet gebeuren.