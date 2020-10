De Croo eist perfectie van coronabarometer: “In het verleden te vaak dingen aangekondigd die niet duidelijk waren” SVM

Bron: Belga 5 Gemiddeld ruim 1.750 besmettingen per dag en vorige dinsdag zelfs een piek tot 2.778 nieuwe gevallen. De regering-De Croo krijgt meteen een stevige kluif op haar bord nu de coronacijfers de verkeerde kant blijven opgaan. “Het eerste wat ik ga doen, is samenzitten met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke”, aldus premier Alexander De Croo. “Er zijn in het verleden te vaak dingen aangekondigd die niet duidelijk waren.”

Volgens VUB-professor Dirk Devroey werden gisteren zelfs 3.175 positieve coronatesten gemeld. “We zien dat de infectiegraad stijgt, het virus is dus echt aan het rondgaan”, beseft De Croo. “Gelukkig zien we een stabilisatie in onze ziekenhuizen, maar de aanpak van de pandemie is prioriteit nummer één. Een te snelle stijging moet vermeden worden.”

Intussen blijft het wachten op de veelbesproken coronabarometer. “Als we die lanceren, moet die perfect zijn. Er zijn te vaak dingen in het verleden aangekondigd die niet duidelijk waren, waardoor de mensen nog meer verward raakten. Dat wil ik vermijden. Iedereen moet begrijpen wat van hem of haar verwacht wordt. Het zal duidelijk worden wat je moet doen als de cijfers in de goede of slechte richting evolueren.”

“Geen kritiek”

“Let op: dit is geen kritiek op de vorige regering”, gaat de Croo verder. “Zij moest het stellen zonder meerderheid. Een bevolking mag meer verwachten van een regering mét meerderheid. We zijn inmiddels drie dagen aan zet. Er is heel veel gedebatteerd geweest, maar nu gaan we echt aan de slag. Vanavond neem ik telefonisch contact op met Vandenbroucke, morgen zitten we fysiek samen.”

Experten roepen intussen op om strengere maatregelen in te voeren. “Ik ga niet op de feiten vooruitlopen”, klinkt het. “Wat we nu al kunnen doen, is ons houden aan de algemene regels. We weten allemaal wat die zijn, maar we passen ze niet altijd toe.”