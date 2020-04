De broeihaard Downing Street 10: hoe het coronavirus zich ongestoord door het kabinet van Boris Johnson kon verspreiden TT

07 april 2020

13u34

Bron: Die Welt, Reuters, The Guardian 0 De Britse premier Boris Johnson (55) heeft er een “rustige nacht” opzitten op de afdeling intensieve zorg, zo berichtte de regering onder tijdelijke leiding van minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vanmorgen. Maar niet alleen Johnson zelf, ook heel wat van zijn medewerkers, ministers, adviseurs en zelfs zijn partner raakten besmet het coronavirus. Bron van alle besmettingen is allicht Johnsons eigen kabinet op Downing Street 10.



“Ik heb de afgelopen week in bed doorgebracht met de belangrijkste symptomen van het coronavirus. Ik moest niet getest worden, en na zeven dagen rusten voel ik me sterker en ben ik herstellende.” Met die boodschap van zaterdag wilde Boris Johnsons partner Carrie Symonds, die zwanger is van hun eerste kind, de geruchten de kop indrukken: ja, ze heeft waarschijnlijk het coronavirus opgelopen, maar het gaat goed met haar. Tegelijkertijd wilde Symonds duidelijk de overheidsrichtlijnen nog eens in de verf zetten: “Aan alle andere zwangere vrouwen, lees en volg de meest actuele richtlijnen, die ik heel geruststellend vond.”

Dat Symonds als partner van premier Boris Johnson besmet is geraakt, is op zich uiteraard niet vreemd. Johnson zat zelf al sinds 27 maart in quarantaine in zijn appartement in Downing Street, nadat hij zelf het coronavirus had opgelopen. Maar Symonds bleek uiteindelijk niet de enige uit Johnsons inner circle die besmet bleek. Zo is er minister van Gezondheid Matt Hancock, die op dezelfde dag als Johnson bekendmaakte dat hij besmet was, en zich na een week milde symptomen weer fit voelde.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6 Carrie Symonds(@ carriesymonds) link

“Er is veel Covid-19 in Westminster”

Chief Medical Officer Chris Witty, zeg maar de belangrijkste gezondheidsadviseur van de Britse regering, had het lastiger: hij moest twee weken thuis blijven met ernstigere symptomen, maar is ondertussen ook weer aan de beterhand. En ook Dominic Cummings, Johnsons belangrijkste vertrouweling en adviseur, zit al meer dan een week in thuisquarantaine met coronaverschijnselen. Of hij getest is, wilde de regering vanochtend niet zeggen.

Dat zowel Johnson, Symonds, Hancock, Witty en Cummings besmet raakten, is allicht geen toeval: alle vijf brachten ze de afgelopen weken heel wat tijd door in het grote complex rond Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Professor en epidemioloog Neil Ferguson - zelf ook besmet, waarschijnlijk na overleg met Johnson en Hancock - tweette al op 18 maart dat er “veel Covid-19 is in Westminster”, de Londense wijk waar het centrum van de Britse macht zich bevindt.

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster. neil_ferguson(@ neil_ferguson) link

Komen en gaan

In Downing Street 10 werken in de bijna 100 bureaus en vergaderzalen meer dan 200 mensen, en het is er elke dag opnieuw een gekrioel en een komen en gaan van ambtenaren, kabinetsleden, parlementariërs, adviseurs, journalisten en gasten. Medewerkers lopen hele dagen lang door de gele gangen met de foto's en schilderijen van Johnsons voorgangers, terwijl ze documenten en aktetassen van de ene naar de andere kamer verplaatsen. Van social distancing was in het 300 jaar oude gebouw weinig sprake.

Allicht is het virus er op die manier de voorbije weken, toen de Britse regering de bevolking nog geen strenge maatregelen had opgelegd, binnen geraakt en heeft het zich in alle hectiek kunnen verspreiden. Pas op 23 maart werd aan de Britten gevraagd binnen te blijven voor niet-essentiële verplaatsingen. Johnson zat ook toen nog zelf alle regeringsvergaderingen voor en overlegde veelvuldig met zijn medewerkers, waardoor het virus zich kon blijven verspreiden.

Hij schakelde pas op video-overleg over toen hij zelf al in quarantaine zat. Toen werd ook duidelijk dat de premier er niet al te best aan toe was. Volgens bronnen in de Britse zondagskranten “hoestte en proestte” de premier tijdens de videomeetings, en zag hij er behoorlijk uitgeput uit.

Downing Street 11

Officieel is nummer 10 de ambtswoning van de premier en zijn gezin, en op de bovenverdieping bevinden zich hun privé-vertrekken. Maar Johnson en Symonds wonen zelf niet in het huis op nummer 10, wel in de grotere appartementen op de bovenverdieping van het ernaast gelegen huis op nummer 11, waar het kabinet van de minister van Financiën gevestigd is. Het is ook daar dat Johnson in quarantaine ging: eten en documenten werden aan de deur voor hem klaargezet. Beide huizen zijn via doorgangen met elkaar verbonden, net als het huis op nummer 9.

Johnson blijft voorlopig op de afdeling intensieve zorg liggen. Geruchten dat hij een longontsteking zou hebben opgelopen bovenop het coronavirus, wil zijn kabinet niet bevestigen.