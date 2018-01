De 'brexodus' komt op gang: al meer dan 2.300 Europese universiteitsproffen hebben Verenigd Koninkrijk verlaten TT

09u46

Bron: The Independent 2 REUTERS De naderende uitstap uit de Europese Unie heeft al meer dan 2.000 Europese medewerkers aan Britse universiteiten ertoe aangezet het land te verlaten. En dat ondanks de oproep van premier Theresa May om in het land te blijven en dat hun rechten ook na de brexit gegarandeerd zullen zijn. Dat schrijft The Independent.

Het afgelopen jaar hebben 19 procent meer Europeanen ontslag genomen bij Britse universiteiten dan in het jaar vóór het referendum over de EU-uitstap, zo schrijft de krant. Tegenover het schooljaar waarin het referendum plaatsvond, 2015-2016, gaat het om een stijging van 10 procent. Toen namen er ongeveer 2.100 universiteitsmedewerkers ontslag.

Bij veel Europese staatsburgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken bestaat er nog altijd onzekerheid over hun rechten in de toekomst. De Britse regering doet er nochtans alles aan hen gerust te stellen, maar dat lukt voorlopig maar matig. Veel concrete voorstellen zijn er nog niet gekomen. Volgens de British Academy kan de vandaag nog hoog aangeprezen Britse universiteitssector onder druk komen te staan door de strengere migratieregels na de brexit.

De universiteit waar de meeste Europeanen vertrokken was Oxford, waar 230 EU-burgers opstapten, vergeleken met 171 in het jaar vóór het referendum. De universiteit vraagt aan de regering meer engagementen om Europees personeel te kunnen blijven aantrekken. Cambridge zag 173 Europeanen vertrekken tegenover 141 in 2015, King's College in Londen 139 tegenover 108.