De bordelen ‘waar alles ging zoals het hoorde’ waren de hel voor prostituees

Renate van der Zee/de Volkskrant

03 september 2019

16u00

Geen pooiers, geen dwang, geen geweld. In de bordelen van Duitser Jürgen Rudloff ging alles zoals het hoorde, vertelde hij keer op keer in de media. Een bordeel waar mannen zich niet schuldig hoefden te voelen. Zijn veroordeling tot vijf jaar cel werpt de vraag op: zijn dergelijke bordelen geen utopie? “Ik had twintig klanten per dag. Het duurde vier weken. Toen ik daar uitkwam, was ik mentaal gebroken en dacht ik niet meer aan weglopen.”