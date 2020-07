De bochten van Trump over het virus: dit zijn de opmerkelijkste quotes van de president over corona HAA

02 juli 2020

11u25 2 De grafiek met nieuwe coronabesmettingen kleurt dieprood in de VS. Met bijna 53.000 extra Covid-19-gevallen is er opnieuw een verontrustend dagrecord opgetekend. In verschillende Amerikaanse staten worden versoepelingen teruggeschroefd. Donald Trump lijkt intussen niet meer helemaal anti over het dragen van een mondmasker. Niet lang geleden was dat nog anders. Het is niet de eerste keer dat de president van standpunt wijzigt of een vreemde uitspraak doet. Een overzicht.



In ons land verschillen de meningen over het al dan niet verplichten van gezichtsbescherming in de winkels, denk aan de discussie tussen de politici en experts. In de Verenigde Staten is dat niet anders. Toen het Amerikaans Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) begin april nieuwe richtlijnen afkondigde waarin Amerikanen aangemoedigd werden om een mondmasker te dragen wanneer fysieke afstand geen optie was, zei Trump dat hij dat advies waarschijnlijk niet zou volgen.

Gisteren maakte hij wat dit betreft een bocht. Tijdens een interview met Fox Business zei de Amerikaanse president dat hij “helemaal” voor maskers is. Trump heeft er naar eigen zeggen “geen probleem” mee om in het openbaar en onder bepaalde omstandigheden gezichtsbescherming te dragen. “Ik denk dat mondmaskers goed zijn.” Gevraagd of hij er zelf een zou dragen, antwoordde Trump: “Oh, dat zou ik doen. Ik heb het al gedaan. Mensen hebben mij er al een zien dragen. Ik hield er wel van hoe ik eruitzag”, zei hij. “Het was een donker, zwart masker.”

De president draagt naar eigen zeggen een mondkapje wanneer hij zich in groep bevindt en het niet mogelijk is om drie meter afstand tussen elkaar te bewaren. “Maar meestal bevind ik mij niet in zo’n positie”, klonk het. Hij wees er nogmaals op dat iedereen in zijn omgeving wordt getest. Een verplichting van mondmaskers vindt de president niet nodig.

Het standpunt dat Trump gisteren verkondigde, is opvallend. Het is de eerste keer dat de president zo duidelijk zegt dat hij een voorstander van mondkapjes is. Of we hem nu binnenkort met mond- en neusbescherming zullen zien, is een andere vraag.

Een mondmasker dragen terwijl ik presidenten, eerste ministers, dictators, koningen en koninginnen begroet? Ik zie het gewoon niet President Donald Trump

Sinds het CDC de nieuwe mondmaskerrichtlijn begin april de wereld instuurde, is de Republikein nog geen enkele keer met een mondmasker voor een camera verschenen, wijst CNN erop. Integendeel, de president weigerde meermaals in het openbaar een mondkapje om te doen. “Ik denk niet dat ik het zal doen”, reageerde hij begin april op het advies van het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC). “Een mondmasker dragen terwijl ik presidenten, eerste ministers, dictators, koningen en koninginnen begroet? Ik zie het gewoon niet.”

Bedrijfsbezoeken

Een maand later was Trump te gast in een fabriek van autobouwer Ford in Michigan, waar tijdelijk beademingsmachines werden gebouwd. In een verklaring naar aanloop van dat bezoek maakte Ford bekend dat iedereen een masker moest dragen. Trump incluis. Maar The Donald zou The Donald niet zijn, mocht hij dat voorschrift zomaar opvolgen. “Ik overweeg het”, reageerde hij op voorhand. Eens ter plaatse liet hij toch na een masker te dragen.

Althans in het bijzijn van de media. De Republikein vertelde achteraf dat hij gezichtsbescherming had gedragen op plaatsen in de fabriek waar journalisten niet toegelaten waren. “Ik gunde de pers het plezier niet mij een mondkapje te zien dragen”, zei hij hierover.

Trump heeft sinds de start van de coronacrisis al meerdere bedrijfsbezoeken achter de rug. En telkens vertikte hij het om een masker te dragen. Volgens de president zijn deze “niet praktisch”, “voor niets nodig” en “beneden de waardigheid van een wereldleider”. Tijdens een bezoek aan Honeywell in Arizona droeg hij geen mond- en neusbescherming, maar wel een veiligheidsbril.

Gevraagd of hij echt gelooft dat het nieuwe coronavirus uiteindelijk zal verdwijnen, antwoordde Trump gisteren in het gesprek met Fox Business opnieuw bevestigend. Op een persconferentie in mei zei de president al dat het coronavirus zomaar zal verdwijnen als er geen vaccin komt. Hij verwees daarbij naar “sommige virussen uit het verleden” zonder concrete voorbeelden te noemen. Wetenschappelijk bewijs is daar echter niet voor.

Van bleekmiddel tot zonnebad

Trump deed tijdens de huidige gezondheidscrisis al verschillende uitspraken die (wereldwijd) de wenkbrauwen deden fronsen. De meest opvallende was zijn suggestie om bleekmiddel te injecteren als behandeling tegen Covid-19. “Het desinfectiemiddel schakelt het (het nieuwe coronavirus, nvdr.) in een minuut uit”, stelde Trump op een persconferentie eind april. “Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak. Het geraakt in de longen en doet er geweldige dingen, dus het is interessant dat te bekijken. Je hebt er wel dokters voor nodig, maar het lijkt me interessant.”

Veronderstel dat we het lichaam raken met een geweldig licht, laat het nu ultraviolet of gewoon zeer krachtig zijn President Donald Trump

“Ik ben hier om ideeën te spuien”, vervolgde Trump, er weliswaar aan toevoegend: “Opnieuw zeg ik: misschien kan het, misschien kan het niet. Ik ben geen dokter.” Verschillende experts waarschuwden na Trumps opmerkingen om die absoluut niet in de praktijk te brengen.

Ook raadde de president zijn landgenoten al aan een zonnebad te nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. “Veronderstel dat we het lichaam raken met een geweldig licht, laat het nu ultraviolet of gewoon zeer krachtig zijn”, suggereerde Trump op dezelfde persconferentie. “Veronderstel dat je het licht in het lichaam kan brengen”, wierp hij op, zonder uit te leggen hoe dit dan zou moeten gebeuren.

Hydroxychloroquine

Een maand later onthulde Trump dat hij preventief het antimalariamiddel hydroxychloroquine slikt om zich te beschermen tegen Covid-19. “Ik neem het omdat ik er heel goede dingen over hoor”, verkondigde de president op een bijeenkomst in mei. De werking van hydroxychloroquine is niet wetenschappelijk aangetoond en het zou zelfs hartproblemen kunnen veroorzaken. Zelf neemt de president het middel intussen niet meer.

Dit is erger dan Pearl Harbor. Dit is erger dan het World Trade Centre President Donald Trump

Nog in mei noemde Trump de coronapandemie dan weer de “ergste aanval die het land ooit heeft meegemaakt”. “Dit is erger dan Pearl Harbor. Dit is erger dan het World Trade Centre”, verwees de Amerikaanse president op een bijeenkomst in het Witte Huis naar de aanval in 1941 en de aanslagen op 11 september 2001. Hij haalde toen ook uit naar China, dat hij verweet de verspreiding van het virus geen halt te hebben toegeroepen.

Goede voorbeeld geven

Dat Trump geen eensluidend en krachtdadig beleid voert in de strijd tegen het coronavirus, bewijst ook zijn recente uitspraak in The Wall Street Journal dat sommige burgers mondmaskers dragen enkel en alleen om te tonen dat ze het niet eens zijn met zijn beleid. Hoge partijleiders vragen dat de president af en toe publiekelijk een mondmasker zou dragen om het goede voorbeeld te geven, maar Trump wil daar niet van weten. Of daar verandering nu verandering in komt - na zijn uitspraken van gisteren - valt nog af te wachten.

Ondertussen noteert het land al dagenlang nieuwe recordcijfers in de coronacrisis. Het is de zesde keer in een week tijd dat er meer dan 40.000 nieuwe Covid-19-gevallen per dag zijn bij gekomen. De Verenigde Staten tellen nu 2,68 miljoen besmettingen. Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 128.000. De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci reageert zeer ongerust op de laatste trends. Als deze tendens niet omkeert, zouden er dagelijks 100.000 nieuwe besmettingen kunnen bijkomen, vreest hij.