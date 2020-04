De Blasio verplicht New Yorkers om mondkapjes te dragen, Trump geeft voorkeur aan sjaals IB HLA

02 april 2020

23u47

Bron: Washington Post, CNN, ANP 22 De Amerikaanse overheid gaat haar bevolking toch aansporen om buitenshuis een mondmasker of een andere vorm van gelaatsbedekking te dragen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft The Washington Post. Volgens vicepresident Mike Pence worden de nieuwe richtlijnen in de komende dagen bekendgemaakt. Intussen liet president Trump zich ontvallen dat ‘sjaals’ beter zouden zijn dan mondkapjes.

In New York heeft burgemeester Bill De Blasio zijn inwoners al opgedragen mondmaskers te dragen. Die maatregel maakte hij bekend tijdens een persconferentie. Omdat er een tekort is aan professionele maskers en andere beschermende middelen adviseerde De Blasio om desnoods een sjaal te gebruiken om het gezicht bedekken.

De Amerikaanse president Trump liet zich tijdens een taskforce-meeting in het Witte Huis ontvallen dat hij zelfs de voorkeur geeft aan sjaals boven mondmaskers. “Een sjaal is beter, omdat die dikker is”, aldus de president, die ook aangaf dat het dragen van mondmaskers (of andere beschermende gelaatsbedekking) waarschijnlijk geen verplichting wordt. “Als mensen ze willen dragen, dan kan dat.”

Aangepast advies

In het Witte Huis wordt al langer nagedacht om de bevolking beschermende gelaatsbedekking te laten dragen. Dat de beleidsmakers daar nu toch voor lijken te gaan kiezen, komt mede door een aangepast advies van de gezondheidsdienst CDC, die eerder adviseerde dat gezonde mensen geen mondkapjes hoeven te dragen.

Wegens groeiend bewijs dat mensen die met het nieuwe coronavirus geïnfecteerd zijn, maar nog geen symptomen vertonen het virus toch kunnen verspreiden, besloot de CDC haar eerdere advies echter aan te passen. “In het licht van deze nieuwe data, samen met de wijdverspreide besmettingsgraad in gemeenschappen in het hele land, beveelt het CDC het gebruik van stoffen maskers aan als een aanvullende richtlijn die mensen kunnen gebruiken om de verspreiding van het virus naar de mensen om hen heen te voorkomen”, klinkt het in een document dat de Washington Post kon inzien.

Stoffen maskers

Het CDC benadrukt wel dat medische maskers, waarvan er grote tekorten dreigen, uitsluitend door hulpverleners gebruikt moeten worden en dat het dus om (eventueel zelfgemaakte) stoffen maskers of een andere vorm van gelaatsbedekking – zoals sjaals - gaat.

Volgens Belgische viroloog Van Gucht is een sjaal als preventieve maatregel overigens nutteloos: “Die virusdeeltjes hangen niet gewoon in de buitenlucht.”

Wanneer je gewoon over straat wandelt, kunnen die virusdeeltjes dus niet je mond binnenwaaien. Hij zegt dat het belangrijker is om afstand te bewaren, zoals wordt gevraagd.

