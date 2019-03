De bijzondere glimlach van peuter Jack (3) verraadt dat hij een hersentumor heeft

13 maart 2019

11u50

Bron: KameraOne 0 Britse ouders uit Sheffield merkten dat hun zoontje Jack op een andere manier begon te glimlachen. Ze dachten eerst dat het een nieuwe gewoonte was van de kleuter. Maar drie maanden later kregen ze de schokkende diagnose te horen van de artsen. Kleine Jack heeft een agressieve hersentumor. Volgens dokters heeft hij nog maar zes tot twaalf maanden te leven.

Jack heeft diffuus Ponsglioom, een zeer agressieve tumor in zijn hersenen. Zijn ouders merkten een paar maanden geleden dat hij een aantal nieuwe gewoontes ontwikkelde. De veranderingen kwamen heel geleidelijk waardoor het echtpaar zich in eerste instantie niet zo ongerust maakte. Maar dan begon Jack plots veel te knipperen met één oog en ‘s nachts werd hij vaak schreeuwend wakker. Ook zijn glimlach veranderde: hij glimlachte opeens maar met één kant van zijn gezichtje. Dit gebeurde allemaal in een periode van vier weken.

Na een hersenscan kwam aan het licht dat de kleuter zwaar ziek is. Een tumor die op zijn hersenstam groeit, zorgt ervoor dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Wellicht was de tumor al veel langer aan het groeien vooraleer de eerste symptomen aan het licht kwamen. “Het was vreselijk, we hebben een halfuur geschreeuwd toen we de diagnose te horen kregen”, vertelt Wesley Lacey, de vader van Jack. Het koppel is gebroken na het hartverscheurende nieuws. “Ik mag er niet aan denken dat hij er op een gegeven moment niet meer zal zijn.”

Wesley hoopt dat Jack zijn verjaardag nog haalt. “We houden allebei erg van motors en fietsen”, zegt hij. “Ook al zal hij er nooit op kunnen rijden, ik wil hem toch nog graag zijn cadeautje geven.” De ouders hopen dat hun zoontje nog wat van zijn laatste maanden zal kunnen genieten. Ze doen alles voor kleine Jack.