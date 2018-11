Zagreb Gesponsorde inhoud De bekroonde kerstmarkt van Zagreb: een heel speciale winterse belevenis

09 november 2018

10u00 0 Ooit was het een goed bewaard geheim: in de Kroatische hoofdstad Zagreb kan je naar een van de mooiste kerstmarkten in Europa. Maar dat geheim is stilletjes aan onthuld want de voorbije drie jaar is Zagreb via een online poll van European Best Destination telkens verkozen tot beste kerstmarkt in Europa. Waarop wacht je nog?

Advent, zoals de kerstmarkt in Zagreb heet, biedt tussen 1 december 2018 en 6 januari 2019 een rijkgevuld programma met evenementen, muziek en culinaire specialiteiten. Stel je fonkelend kaarslicht voor, kleurrijke vertoningen, feestelijk eten en drinken, concerten, zangkoren, speciale rondleidingen en fantastische kerstshopping. Gedurende meer dan veertig dagen wordt de hoofdstad van Kroatië het middelpunt van een glitterend, magisch universum, zowel voor haar inwoners als voor bezoekers.

Wat zijn de plaatsen die je tijdens Advent niet mag missen? Om te beginnen, moet je naar het Ban Josip Jelacic Plein, het belangrijkste plein van Zagreb. Op een gigantisch openluchtpodium weerklinkt er tijdens de kersttijd muziek. Er staat een torenhoge kerstboom en de fontein is omgetoverd tot een feeëriek spektakel met reuzenkaarsen. Elke weekdag is er livemuziek en in het weekend zelfs nog meer.

Als we dromen over Advent en de kerstvakantie, denken we aan lekker eten, stralende verlichting, vreugdevolle muziek en mooie versieringen en dat alles samen met de mensen om wie we het meeste geven. De bovenstad in Zagreb laat al je vakantiedromen uitkomen; het is een plaats waar je geniet van goed gezelschap en plezier.

Zagreb heeft natuurlijk nog meer te bieden tijdens Advent. Op het Europese plein komen vooral jonge mensen samen onder kleurrijke bogen en bij feestelijke standen. Ze pikken er een concert – of twee – mee, drinken wat glühwein en snuisteren naar feestelijke houten souvenirs.

Als een van de mooiste plaatsen in de stad geldt het Zrinjevac Park. Lampionnen verlichten er de dreven en het rustieke muziekpaviljoen ziet eruit als een klein glitterpaleis. Je loopt langs standen van kunstenaars en de versierde houten hutjes bieden een grote keuze aan traditionele kerstgeschenken, kersthapjes en speciale drankjes. Dat biedt je dé uitgelezen kans om de winterspecialiteiten van Zagreb te proeven: probeer zeker gebakken štrukle, een warm gebakje met verse kaas. Natuurlijk is er glühwein, maar ook warme chocolademelk en speciale kerstkoekjes. Elke avond hoor je livemuziek en in het weekend ook ’s ochtends.

Op je tocht door Zagreb mag je zeker het ijspark op het Koning Tomislavplein niet overslaan. Daar wacht je een kerstsprookje in een van de mooiste parken van de stad, met een schaatsbaan, uitgelezen hapjes en drankjes en talloze muziekevenementen. Het is altijd leuk om naar schaatsende mensen kijken die plezier maken. Bezoekers worden er aangespoord om zelf de schaatsen aan te binden!

Ga je graag met een gids op stap? De leukste plekjes op Advent in Zagreb kan je ontdekken dankzij speciale rondleidingen. Als je liever alles zelf wil ontdekken, kan je het ‘Zagreb Be There – Advent Pad’ volgen. Met je smartphone in de hand ga je op pad naar de interessantste Advent-evenementen. Met deze route maak je het meeste van je bezoek aan de stad. En als je in de meeste locaties incheckt met #BeThereZagreb, wacht er een speciale prijs op jou!

Kersttijd, shoppingtijd! Als je nog vóór Kerstmis Zagreb bezoekt, kan je er je cadeaus voor het thuisfront bij elkaar zoeken. In de winkels vind je de meeste internationale merken, vaak goedkoper dan thuis. Veel hotels bieden speciale Adventkortingen aan, waardoor je een hoop kan besparen.

Nieuwjaar in Zagreb betekent dat iedereen naar buiten gaat! Op straat en op het belangrijkste plein weerklinkt livemuziek. Je viert de overgang naar het nieuwe jaar in een wonderlijke sfeer die tot in de vroege uurtjes duurt. Wat je niet mag missen, is op nieuwjaarsdag de verandering van de wacht, met paarden en al!

Terwijl zoveel Europese steden in de aanloop naar Kerstmis (te) druk en (te) duur zijn, biedt Advent in Zagreb je ruimte om te bewegen – en je krijgt er waar voor je geld. De hoofdstad van Kroatië fonkelt gewoonweg tijdens de kerstperiode. Hoog tijd om de prijswinnende kerstmarkt Advent in Zagreb zelf mee te maken!

