De bedoeling was goed: restauratie Sint-Joris in Spaanse kerk loopt niet helemaal zoals gepland TT

26 juni 2018

14u38

Bron: The Guardian, EFE 11 En hij had nog zo zijn best gedaan. De houten sculptuur van Sint-Joris die tegen de draak vecht kon na 500 jaar wel een opfrisbeurt gebruiken. Maar de restaurateur i n de kerk van de Spaanse stad Estella ging daarbij wel heel enthousiast te werk.

Toegegeven, hij lijkt er wel nog op. Maar het resultaat van de restauratie oogt toch vooral kinderlijk. Sint-Joris heeft er een roze babyvelletje bij gekregen, zijn harnas is grijs-blauw met felrode accenten geworden.

De burgemeester van Estella, ten zuiden van Pamplona in de provincie Navarra, heeft een onderzoek ingesteld naar de werken in de kerk van de heilige Michael. "Het lijkt erop dat de restauratiewerken niet echt zoals gepland zijn verlopen", aldus burgermeester Koldo Leoz met enig gevoel voor eufemisme aan het Spaanse persbureau EFE. "Maar we spreken hier wel over een zestiende-eeuws kunstwerk, een polychroom kunstwerk dat met zorg behandeld moet worden."

De restauratiewerken doen denken aan het fresco 'Ecce Homo', dat enkele jaren geleden wereldberoemd werd toen het in een andere Spaanse stad een nieuw uitzicht kreeg.