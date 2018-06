De babysupermarkt van goedgelovige nonnen: "300.000 gestolen baby's" hopen op gerechtigheid Eerste proces tegen verdachte arts doet “300.000 gestolen baby’s” op gerechtigheid hopen Brecht Herman

27 juni 2018

18u01

Bron: eigen berichtgeving 8 “Sorry mevrouw, uw baby is bij de geboorte gestorven.” Tienduizenden – volgens sommigen zelfs 300.000 (!) – Spaanse vrouwen kregen het tot begin jaren 90 te horen. Maar het was één grote leugen. Conservatieve dokters, priesters en nonnen stalen de kerngezonde baby’s en verkochten ze aan katholieke ouders. Nu er voor het eerst een proces tegen een verdachte arts loopt, hopen veel Spanjaarden eindelijk te weten te komen wie hun vader en moeder zijn.

“Toen ik achttien was, vertelde mijn moeder me dat ik geadopteerd was.” Het was een klap voor Inés Madrigal (49), maar klein bier in vergelijking wat volgde. “Jaren later ontdekte ik dat mijn geboorteakte eigenlijk niet klopte, want daarop stonden de namen van mijn adoptieouders. In de jaren 60 was het nochtans gebruikelijk om bij een adoptie te vermelden ‘ouders onbekend’.” Haar adoptiemoeder bekende dat ze geen kinderen kon krijgen, maar een arts had beloofd haar te helpen – al dan niet nadat de adoptievader er een flinke som voor betaald had. De vrouw moest wel even kussens onder haar kleren steken, zodat het voor de buitenwereld leek alsof ze een bolle buik had. Op een dag in 1969 kreeg ze plots een baby in haar handen gedrukt. Volgens officiële documenten hààr baby. Volgens de dokter het resultaat van een affaire van een ongehuwde vrouw, die het kind niet wilde. In werkelijkheid een gestolen baby, van wie de biologsiche moeder te horen kreeg dat het overleden was.

